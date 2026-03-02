聚焦美國投資才是王道 台新00989B3月9日開募

台新投信表示，川普重返白宮，強勢推進「讓美國再次偉大（MAGA）」 ，隨著美股走高、企業擴大在地投資， 加上先前緊缺就業市場所奠定的收入基礎，多項指標均顯示美國景氣動能正處於有利擴張環境中，分析師預估美國未來兩年GDP 增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道。

而在美國科技股連漲數年後，消費股及非投等債可望接棒演出，台新投信特別推出「台新美國聚焦傘型基金」，包含二檔子基金 「台新美國標普日常消費品精選行業指數基金」 及 「台新美國非投等債 （00989B） ，一次囊括最具潛力的股債基金， 預計於3月9日開募，搶攻美國龐大的機會財。

「台新美國標普日常消費品精選行業指數基金」 是國內首檔美國消費產業被動式季配息指數型基金，追蹤「S&P 日常消費品精選行業指數」 ，成份股聚焦在市場耳熟能詳的消費龍頭企業，最大優勢為無論景氣好壞消費者都買單。

台新研究團隊表示， 「大而美法案」推出多項針對消費者減稅措施，預計使平均退稅額增加15%至20%，高盛估計，減稅措施將使2026年家庭消費成長提高0.2個百分點，加上美股上漲帶來的財富效應，預測2026年美國消費成長將達到2.2%，高於市場普遍預期的2.0%。另一方面，消費品牌巨擘獲利成長強勁，且整體消費類股本益比約20.4倍遠較標普500指數本益比29.4倍低，擁有更高投資 CP 值，目前是布局良機。

台新美國非投等債（00989B）投資於美國市場發行且曝險國家為美國之美元計價公司債券，可降低國際間紛擾影響，並排除CCC級以下評等債券，降低違約風險，採月配息。

台新研究團隊指出，美國企業資產負債表保持健康，能支應資本支出加速成長，且企業債務償還能力仍維持在歷史較高的水準，整體違約風險較低。另外，統計過去四次Fed降息周期，其中預防型降息為1995年及2019年，降息啟動後兩年，美國非投資等級債分別上漲 26.12%、14.32%。2026年聯準會屬「預防性降息」路徑，並以回到中性利率3%為目標，市場預期全年降息仍有 3-4 碼空間，美國非投資等級債買點浮現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。