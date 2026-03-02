快訊

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

聯合新聞網／ 綜合報導

00961淨值突破10元發行價觸發<a href='/search/tagging/2/資本利得' rel='資本利得' data-rel='/2/222740' class='tag'><strong>資本利得</strong></a>配發機制，在台股重挫之際逆勢端出每單位0.122元的亮眼配息，想上車請把握3月16日最後買進日。記者許正宏／攝影
FT臺灣永續高息ETF（00961）今（2）日公告除息，預估每單位配發0.122元，以今日收盤價10.44元計算，單次配息率約1.27%，預估年化配息率高達14%；若以2月26日收盤價10.43元計，當期息率1.16%、年化息率13.93%。

本次除息時程為：最後買進日3月16日、除息交易日3月17日、配息發放日4月13日，月配息機制再度鞏固「配息王」定位。

法人指出，00961本次「暴力配息」主因來自資本利得首度入帳。該ETF淨值首次突破發行價10元，觸發首度配發資本利得機制；選股邏輯嚴守ROE>0標準，搭配群聯、航海股陽明等持股，精準掌握上漲趨勢，累積相對豐厚的資本利得，推升本期配息表現。

值得注意的是，00961此次除息公告時點正值國際局勢劇烈動盪。美國與以色列對伊朗發動軍事行動、伊朗展開報復性襲擊，日經今日早盤一度重挫逾1,500點；台股同日開低走低，盤中一度跌逾800點，終場收35,095.09點、下跌319.40點，守住3萬5大關，成交量9,668.47億元，台積電收1,975元、下跌20元。

法人分析，在市場不確定性升高環境下，投資人資金轉向尋求穩定現金流標的。00961憑藉月配息機制與資本利得雙重加持，配息表現突出，加上ROE>0選股邏輯強調獲利品質，在波動市況中展現防禦特性，預期將持續吸引追求穩定配息的資金青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 選股邏輯 資本利得 00961臺灣ESG永續高息

