台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

00922第一階段配息出爐 金額及殖利率均創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
國泰台灣領袖50（00922）最新配息出爐。圖／AI生成
國泰台灣領袖50（00922）最新配息出爐。圖／AI生成

國泰台灣領袖50（00922）最新配息出爐，根據國泰投信2日進行第一階段配息公告，每受益權單位擬配發2元，以2日收盤價31.59元換算，單期配息殖利率6.33%，配息金額及配息殖利率均改寫掛牌來新記錄，實際配息金額將在3月12日公告，除息日為3月17日，最後買進日則為3月16日，4月14日為股息發放日。

適逢連假期間地緣政治風險加大，美國總統川普對伊朗採取軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼已死，中東戰雲密布引發全球金融市場震盪，市場避險情緒迅速升溫，台股早盤應聲下挫逾700點，終場以下跌319點，最終收35,095點，市值型ETF亦面臨短線修正壓力，其中，國泰台灣領袖50亦逢股價拉回，在市場恐慌之際，仍有大批投資人視此回檔為長線布局契機，紛紛進場承接。法人認為，台股今年以來持續創高，雖短期受地緣政治干擾，不妨利用回檔分批布局，既有望平衡波動風險，亦有機會掌握長線成長契機。

針對此次美伊戰爭，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇呼籲，投資人應保持理性，現階段首重部位控管，可持續關注地緣政治情況分批布局，以應對高度不確定的政經局勢，在不確定性攀升的環境下，降低投資槓桿、挑選優質大公司是上策。

國泰台灣領袖50在成分股篩選上鎖定深具業界競爭力、位居領導地位的領袖級台股，指數排除近四季有虧損之企業，基金持有約12.7%的金融保險類股，提供投組抗震韌性，在市場震盪下有望提供支撐；國泰台灣領袖50除了與大盤相關係數高，緊密追蹤大盤走勢以外，還具有收益分配的特性，市場短線波動之際，為投資人增添續抱信心，當前的回檔可視為逢低參與台股長線紅利的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 哈米尼

00922預估配息2元！市值型低接買盤湧入…16號為最後買進日

台股上市櫃將公布今年股利 統一00939今年來含息報酬率逾14%

3月ETF配息戰鳴槍 00918單季擬配息金額上升至0.62元

期貨商論壇／00878期 錢景看俏

美伊戰火狂炸台股！00961、00919、00981A、00918組最強抗震方舟…現金流迎戰綠光

因美伊局勢緊張，台股今開低走低，終場下跌319.40點。高息ETF 00961、00919、00918及00981A成為資金避風港，吸引投資者關注，特別是00961年化配息率高達14%。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

馬年好消息！ 00919第一階段配息金額及殖利率均創新高

群益台灣精選高息（00919）2日進行最新一季配息的第一階段公告，每受益權單位擬配發0.78元，依據2日收盤價24.34元換算，單季配息殖利率3.204%，配息金額及配息殖利率均改寫掛牌來新記錄，將於3月17日進行除息，實際配息金額以及配息組成將在3月13日進行第二階段公告，領息日在4月14日。

48萬股民注意！00929配息再上調、預計每股配發0.11元

復華台灣科技優選高股息ETF（00929）2日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額為0.11元，前一次為0.1元，此次再增加0.01元，為近一年第五次調升。投資人若要參與配息，需於3月17日前買進或持有，股息發放預計4月15日入帳。以3月2日收盤價19.96元計算，單次配息率約0.55%，年化配息率約6.6%。

