00922第一階段配息出爐 金額及殖利率均創新高

國泰台灣領袖50（00922）最新配息出爐，根據國泰投信2日進行第一階段配息公告，每受益權單位擬配發2元，以2日收盤價31.59元換算，單期配息殖利率6.33%，配息金額及配息殖利率均改寫掛牌來新記錄，實際配息金額將在3月12日公告，除息日為3月17日，最後買進日則為3月16日，4月14日為股息發放日。

適逢連假期間地緣政治風險加大，美國總統川普對伊朗採取軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼已死，中東戰雲密布引發全球金融市場震盪，市場避險情緒迅速升溫，台股早盤應聲下挫逾700點，終場以下跌319點，最終收35,095點，市值型ETF亦面臨短線修正壓力，其中，國泰台灣領袖50亦逢股價拉回，在市場恐慌之際，仍有大批投資人視此回檔為長線布局契機，紛紛進場承接。法人認為，台股今年以來持續創高，雖短期受地緣政治干擾，不妨利用回檔分批布局，既有望平衡波動風險，亦有機會掌握長線成長契機。

針對此次美伊戰爭，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇呼籲，投資人應保持理性，現階段首重部位控管，可持續關注地緣政治情況分批布局，以應對高度不確定的政經局勢，在不確定性攀升的環境下，降低投資槓桿、挑選優質大公司是上策。

國泰台灣領袖50在成分股篩選上鎖定深具業界競爭力、位居領導地位的領袖級台股，指數排除近四季有虧損之企業，基金持有約12.7%的金融保險類股，提供投組抗震韌性，在市場震盪下有望提供支撐；國泰台灣領袖50除了與大盤相關係數高，緊密追蹤大盤走勢以外，還具有收益分配的特性，市場短線波動之際，為投資人增添續抱信心，當前的回檔可視為逢低參與台股長線紅利的時機。

