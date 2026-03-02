聽新聞
主動式ETF規模王00981A第一階段配息出爐 單季配息率2.04%
主動式ETF最大一檔—主動統一台股增長（00981A）2日公告最新一季配息的第一階段公告，每受益權單位擬配發0.41元，依據2日收盤價20.09元換算，單季配息殖利率2.04%，將於3月17日進行除息，實際配息金額以及配息組成將在3月13日進行第二階段公告，領息日在4月10日。
截至2月底，主動統一台股增長擁有規模652.92億元，本季度擬配發0.41元，這是掛牌來第一次除息。今年來市價漲19.46%，在台股主動式ETF中排行第四，最新的前十大成分股依序為台積電9.14%、台達電6.77%、台光電6.76%、奇鋐6.36%、智邦5.63%、群聯4.67%、旺矽4.62%、緯穎4.54%、健策4.49%、台燿4.14%。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
