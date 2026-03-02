主動式 ETF 募集熱、3月6檔將開募 美股、台股、債券百花齊放

2025年是台灣主動式ETF市場發展元年，合計有17檔產品掛牌上市，這股風潮延續到2026年，今年開春以來就再有4檔主動式ETF掛牌，進入3月，緊接著還有6檔新產品將募集，主動式ETF可說是躍居台灣投資人理財新寵。

觀察3月將募集的主動式ETF，類型涵蓋海外股、台股與債券，類型百花齊放、各擁特色，包括第一檔投資於美國全產業的主動式美股ETF-00997A主動群益美國增長，為台灣投資人提供美股投資新利器，及復華投信將發行的分別訴求於金融股與金融債的主動式ETF，還有3檔分別由兆豐投信、國泰投信及摩根投信將發行的台股主動式ETF。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，主動式ETF的特色在於透過研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，並能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。美股於全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中都扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環，在美股眾多題材輪動下，建議投資人不妨善用美股主動式ETF來掌握行情，透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，全方位掌握美股行情。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美國基本面保有韌性，今年仍可望延續增長態勢，就已公布財報的企業獲利表現來看，整體而言也已連續五季保持雙位數增長，且不單只集中在科技，包括通訊服務、金融、健康照護、工業等也繳出EPS雙位數增長的佳績，產業獲利結構均衡，搭配金融環境處於寬鬆，中長期投資前景可期，惟考量川普政策動向多變，接下來也還有期中選舉為市場所關注，在操作上更須保有彈性的調整空間，主動式美股ETF正能協助投資人在類股各擁利基、輪動表現的環境中，動態掌握美股行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。