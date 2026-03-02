00922預估配息2元！市值型低接買盤湧入…16號為最後買進日

連假期間地緣政治風險加大，美國總統川普對伊朗採取軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼已死，中東戰雲密佈引發全球金融市場震盪，市場避險情緒迅速升溫，台股早盤應聲下挫逾700點，最終收35,095.09點，市值型ETF亦面臨短線修正壓力，其中國泰台灣領袖50（00922）今日亦逢股價拉回，在市場恐慌之際，仍有大批投資人視此回檔為長線佈局契機，紛紛進場承接，資金承接力道強勁，00922今日收盤後發布預估每單位配息2元，除息日為3/17，最後買進日則為3/16，4/14為股息發放日，法人認為台股今年以來持續創高，雖短期受地緣政治干擾，不妨利用回檔分批布局，既有望平衡波動風險，亦有機會掌握長線成長契機。

針對此次美伊戰爭，國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇呼籲，投資人應保持理性，現階段首重部位控管，可持續關注地緣政治情況分批佈局，以應對高度不確定的政經局勢，在不確定性攀升的環境下，降低投資槓桿、挑選優質大公司是上策。00922在成分股篩選上鎖定深具業界競爭力、位居領導地位的領袖級台股，指數排除近4季有虧損之企業，基金持有約12.7%的金融保險類股，提供投組抗震韌性，在市場震盪下有望提供支撐；00922除了與大盤相關係數高，緊密追蹤大盤走勢以外，還具有收益分配的特性，市場短線波動之際，為投資人增添續抱信心，當前的回檔可視為逢低參與台股長線紅利的時機。

國泰台灣領袖50（基金之配息來源可能為收益平準金）（00922）經理人蘇鼎宇補充，AI浪潮帶動的結構性成長仍是不可忽略的配置重點，也帶動經濟成長強勁，經濟部預計於本月4日發布1月外銷訂單統計，受惠於AI相關需求暢旺，預估接單金額可望達700至720億美元，挑戰歷史少見的「淡季不淡」紀錄，年增率預估高達45.7%至49.9%，可望達成連續12個月正成長的佳績，掌握00922即是與科技趨勢接軌，其成分股中半導體類股、電子零組件類股、電腦及週邊設備類股、其他電子業族群權重共接近8成，在地緣政治風險淡化後，有機會成為市場回穩後加速資產成長衝刺的引擎。

國泰投信分析市場，股市通常會對地緣政治風險提前反應，建議投資人以平常心看待，短線不宜過度頻繁交易，觀察目前軍事態勢，美國襲擊重創伊朗高層與重要設施，川普周末表示伊朗新任的領導層希望對話，他也同意談判，研判戰火延續時間有限，位於中東地段的荷姆茲海峽可望在短期內恢復暢通，提醒投資人，面對波動應回歸資產配置基本面，切莫過度恐慌而錯失優質標的的佈局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。