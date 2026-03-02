快訊

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
刻意預留現金等下跌才買0050往往會買貴，因為今日低點79仍高於上周的77.4，有閒錢盡早投入才是更合理的策略。記者許正宏／攝影
刻意預留現金等下跌才買0050往往會買貴，因為今日低點79仍高於上周的77.4，有閒錢盡早投入才是更合理的策略。記者許正宏／攝影

台股開盤下跌，我看到FB跳出粉專在說，趕快趁低買進元大台灣50（0050）。

但今天開盤低點大約是79.5 ，可是上周一收盤還是77.4也，其實根本沒有買低的效果啊。

除非你的閒錢是這一周才生出來的，不然留現金然後今天買進，就是買貴而非低買。

刻意留現金等低點買並不是什麼好策略，預計能投入的錢都投入是更合理的。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 0050元大台灣50 閒錢 市值型

相關新聞

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

00922預估配息2元！市值型低接買盤湧入…16號為最後買進日

國泰台灣領袖50（00922）預估每單位配息2元，除息日為3月17日，最後買進日為3月16日。

主動式 ETF 募集熱、3月6檔將開募 美股、台股、債券百花齊放

2025年是台灣主動式ETF市場發展元年，合計有17檔產品掛牌上市，這股風潮延續到2026年，今年開春以來就再有4檔主動式ETF掛牌，進入3月，緊接著還有6檔新產品將募集，主動式ETF可說是躍居台灣投資人理財新寵。

不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

輝達公布優於預期財報卻不敵市場對高估值科技股的疑慮，股價連兩日重挫領跌科技股，美股上周收低。史坦普500與那斯達克指數單月分別修正0.76%與3.33%，均為2025年3月以來最大跌幅。就資金流向而言，美股與科技產業ETF仍獲青睞，過去一周整體股票型ETF資金大舉淨流入480.68億美元，美股吸金168.03億、歐洲、亞洲與日本也分別獲得28.27億、26.91億、11.21億美元淨流入。拉美與中東亦獲小幅流入，僅中國大陸流出53.28億美元。依產業區分，近一周淨流入前三大產業分別為科技、工業與能源；淨流出前三大產業分別為金融、核心消費與主題。

台股上市櫃將公布今年股利 統一00939今年來含息報酬率逾14%

中東戰火重燃，引起市場不安，台股2日開低；投資專家認為，台灣經濟保持強勁，股市後市表現不淡，建議趁拉回時布局，並留意資產分散性。近期台股上市櫃企業將陸續公布今年股利政策，為高股息股票表現提供支撐，可分散投入績優高股息ETF，卡位配息收益及資本利得。今年來台股強勢上漲，帶動高股息ETF表現不俗，績效冠軍為統一台灣高息動能（00939）含息報酬率更超過14%。

戰火拖累日股一度失58,000點！00955與00956逆勢抗跌…商社高息護城河成資金避風港

日股受美股回跌與中東戰事影響，一度失守58,000點，但中信日本商社（00955）與日經高股息（00956）因高股息和實物資產特性逆勢上揚。市場分析指出，商社因強大的定價能力，成為長線投資人的首選，適合分批布局。

