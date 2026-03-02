今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股開盤下跌，我看到FB跳出粉專在說，趕快趁低買進元大台灣50（0050）。

但今天開盤低點大約是79.5 ，可是上周一收盤還是77.4也，其實根本沒有買低的效果啊。

除非你的閒錢是這一周才生出來的，不然留現金然後今天買進，就是買貴而非低買。

刻意留現金等低點買並不是什麼好策略，預計能投入的錢都投入是更合理的。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。