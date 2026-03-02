不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

輝達公布優於預期財報卻不敵市場對高估值科技股的疑慮，股價連兩日重挫領跌科技股，美股上周收低。史坦普500與那斯達克指數單月分別修正0.76%與3.33%，均為2025年3月以來最大跌幅。就資金流向而言，美股與科技產業ETF仍獲青睞，過去一周整體股票型ETF資金大舉淨流入480.68億美元，美股吸金168.03億、歐洲、亞洲與日本也分別獲得28.27億、26.91億、11.21億美元淨流入。拉美與中東亦獲小幅流入，僅中國大陸流出53.28億美元。依產業區分，近一周淨流入前三大產業分別為科技、工業與能源；淨流出前三大產業分別為金融、核心消費與主題。

富蘭克林證券投顧表示，美國對伊朗展開軍事行動，地緣政治風險升溫，美股則持續面臨高估值下嚴格基本面檢視，在市場波動升溫下，短線操作上建議採取平衡與分散配置，適度提高穩健的核心資產，如股債平衡與收益較高的非投資等級債券。整體而言，美國經濟與獲利表現仍具韌性，新興市場歷經多年結構改革，整體增長前景大幅改善，搭配美歐日財政刺激政策及資金寬鬆的宏觀環境下，風險性資產仍有望延續多頭格局。

富蘭克林證券投顧建議，已進場者續抱參與景氣行情，空手者採分批加碼，以美國平衡型及非投資等級債券型基金為核心配置，美國股票可透過分批佈局科技、創新科技股票型基金，參與AI及多元創新商機。非美資產建議全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或可藉由新興市場平衡型基金一舉掌握全球資產再平衡趨勢的股、債、匯三方機會，股票可選日本股票型基金。另外，整體宏觀環境與眾多市場變數仍有利黃金貴金屬資產表現，投資人可依個人風險屬性酌量配置黃金產業型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，近期的股市波動(特別是軟體、數位知識工作領域)顯示投資人越來越意識到AI驅動的顛覆性變革不再只是紙上談兵，關注點正從AI是否會重塑經濟轉向它將以多快的速度改變商業模式、獲利能力、資本配置。這種波動應被視為轉型過程中的一個特徵，而不是潛在趨勢正在衰退的證據。強納森‧柯堤斯堅信：AI運算需求很可能保持異常強勁，這為領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛的AI基礎設施建設相關的公司(包含公用事業、工業、原物料等產業)提供持久的投資理由。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，在高市政府積極促成長的政策推動、歷經三十年通縮後邁入通膨的經濟正常化，輔以企業改革持續推進的共同作用下，日本「金髮女孩(Goldilocks)」的總體環境已然成形，這為日本企業帶來可與其他成熟市場相匹敵的多年期獲利成長動能，並支撐結構性股東權益報酬率(ROE)改善的投資主題。進入2026年日股股東權益報酬率ROE已攀升逾9%新高水準，過去經驗即顯示日股ROE改善有助推升日股展現相對全球股市更為優異的表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。