台新00989B、美國消費指數基金 3月9日開募搶攻機會財

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新投信美國聚焦傘型基金將於3月9日盛大開募。台新投信總經理葉柱均（左二）及台新美國聚焦傘型基金研究團隊。台新投信／提供
台新投信美國聚焦傘型基金將於3月9日盛大開募。台新投信總經理葉柱均（左二）及台新美國聚焦傘型基金研究團隊。台新投信／提供

台新投信表示，川普重返白宮，強勢推進「讓美國再次偉大（MAGA）」，且隨著美股走高、企業擴大在地投資，加上先前緊缺就業市場所奠定的收入基礎，多項指標均顯示美國景氣動能正處於有利擴張環境中，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道。而在美國科技股連漲數年後，消費股及非投等債可望接棒演出，台新投信特別推出台新美國聚焦傘型基金，包含兩檔子基金的台新美國標普日常消費品精選行業指數基金及台新美國非投等債ETF（00989B），一次囊括最具潛力的股債基金，預計於3月9日盛大開募，搶攻美國龐大的機會財。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金是國內首檔美國消費產業被動式季配息指數型基金，追蹤S&P日常消費品精選行業指數，成份股聚焦在市場耳熟能詳的消費龍頭企業，最大優勢為無論景氣好壞消費者都買單。該研究團隊表示，《大而美法案》推出多項針對消費者減稅措施，預計使平均退稅額增加15%至20%，高盛估計，減稅措施將使2026年家庭消費成長提高0.2個百分點，加以美股上漲帶來的財富效應，預測2026年美國消費成長將達到2.2%，高於市場普遍預期的2.0%。另一方面，消費品牌巨擘獲利成長強勁，且整體消費類股本益比約20.4倍遠較標普500指數本益比29.4倍低，擁有更高投資CP值，目前是布局良機。

台新美國非投等債（00989B）投資於美國市場發行且曝險國家為美國的美元計價公司債券，可降低國際間紛擾影響，並排除CCC級以下評等債券，降低違約風險，採月配息。該研究團隊指出，美國企業資產負債表保持健康，能支應資本支出加速成長 ，且企業債務償還能力仍維持在歷史較高的水準，整體違約風險較低。另外，統計過去四次Fed降息周期，其中預防型降息為1995年及2019年，降息啟動後兩年，美國非投資等級債分別上漲26.12%、14.32%。2026年聯準會屬『預防性降息』路徑，並以回到中性利率3%為目標，市場預期全年降息仍有3-4碼空間，美國非投資等級債買點浮現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

戰火拖累日股一度失58,000點！00955與00956逆勢抗跌…商社高息護城河成資金避風港

日股受美股回跌與中東戰事影響，一度失守58,000點，但中信日本商社（00955）與日經高股息（00956）因高股息和實物資產特性逆勢上揚。市場分析指出，商社因強大的定價能力，成為長線投資人的首選，適合分批布局。

股市高點心驚驚？股魚點「股債都要配置才安穩」：00984B低波動配息率卻破10%

股市創高心驚驚？鎖住獲利、穩定部位很重要，這裡有10%避風港！台股最近在AI的帶動下驚驚漲，主要原因是台灣的科技製造能力一級棒又身處核心位置，算力爭奪越激烈讓台廠的訂單又繼續往上拉一個檔次啦。相信近期大家手上的股票部位都表現不錯。 但我常說：「投資不是賭博，配置才能走得長遠」，面對歷史高點與股市不斷傳出即將乖離修正的訊息，是不是開始有點睡不著，擔心一個回檔修正，帳面獲利只是夢一場? 其實，投資不需要賭身家。最好的策略就是經典的「股債平衡」，很多人說股債配置已死，但每次撐過市場波動的都擁有股債配置的部位，你要關注的是事實而不是市場大聲叫囂的雜音。 在居高思危的時刻，你需要的是一個能「降波動+持續現金流」的避風港。之前介紹過的00984B 近期熱度上升，原因很簡單發行以來連續交出年化 >9% 的債息率表現，這對於想降低波動的投資人有很高的吸引力。 能提供高殖利率的產品很多，但波動低又高殖利率就少見。

為何新ETF台積電佔比都輸0050？單一持股上限規定…Ffaarr：連署打破限制

新發行的ETF面臨單一股票上限限制，導致台積電佔比低於0050，影響市場吸引力。盤點業者呼籲廢除此規定，以改善ETF表現並促進投資者支持。

00918持有3710張季領230萬股息…本多終勝？存股哥：需足以匹配的財商知識

存股人Grace持有3710張大華優利高填息30（00918），本季獲得230萬股息，帳面總值達8878萬。他在市場恐慌期精準買入3000張，展示了長期持有的精神和財商知識的重要性。

不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

輝達公布優於預期財報卻不敵市場對高估值科技股的疑慮，股價連兩日重挫領跌科技股，美股上周收低。史坦普500與那斯達克指數單月分別修正0.76%與3.33%，均為2025年3月以來最大跌幅。就資金流向而言，美股與科技產業ETF仍獲青睞，過去一周整體股票型ETF資金大舉淨流入480.68億美元，美股吸金168.03億、歐洲、亞洲與日本也分別獲得28.27億、26.91億、11.21億美元淨流入。拉美與中東亦獲小幅流入，僅中國大陸流出53.28億美元。依產業區分，近一周淨流入前三大產業分別為科技、工業與能源；淨流出前三大產業分別為金融、核心消費與主題。

