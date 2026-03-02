台股上市櫃將公布今年股利 統一00939今年來含息報酬率逾14%

中東戰火重燃，引起市場不安，台股2日開低；投資專家認為，台灣經濟保持強勁，股市後市表現不淡，建議趁拉回時布局，並留意資產分散性。近期台股上市櫃企業將陸續公布今年股利政策，為高股息股票表現提供支撐，可分散投入績優高股息ETF，卡位配息收益及資本利得。今年來台股強勢上漲，帶動高股息ETF表現不俗，績效冠軍為統一台灣高息動能（00939）含息報酬率更超過14%。

根據晨星統計至2月底的含息報酬率數據，全市場台股高股息ETF中，有近半數的今年來報酬率在一成以上，績效前五名依序為統一台灣高息動能（00939）的14.37%、復華台灣科技優息（00929）的13.03%、元大高股息（0056）的12.85%、台新永續高息中小（00936）的12.82%、FT臺灣永續高息（00961）的11.6%。統一00939近三月報酬率更達到20.26%，也是唯一一檔該期間績效超過二成的台股高股息ETF，近六月報酬率提升至24.27%，穩坐高息ETF績效王。

投信官網資料顯示，統一台灣高息動能（00939）為月配息ETF，自首次配息以來，已完成19次配息，且每月配息記錄從未中斷。投資專家表示，希望每月有現金流的投資人，可以選擇配息記錄較穩定的高股息ETF，台股長線成長，也使投資人有機會息利雙收，坐擁配息收益與資本利得。

統一台灣高息動能（00939）ETF基金經理人林良一表示，全球AI應用加速滲透、企業獲利持續上修，加上經濟維持溫和成長，股市上行動能充足。目前整體金融環境維持寬鬆，股優於債的氛圍為台股提供穩定支撐。

林良一指出，半導體方面，台積電先進製程及先進封裝新產能火力全開，今年資本支出持續增長，帶動設備與封測供應鏈訂單暢旺；金融股則受惠於獲利穩健成長與高股利政策，持續獲存股資金青睞。在科技成長與金融穩健雙引擎驅動下，統一00939成分股涵蓋金融、半導體設備及封測等多元產業，當市場類股輪番表態時，不因單一題材降溫而失去上行動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。