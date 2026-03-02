快訊

戰火拖累日股一度失58,000點！00955與00956逆勢抗跌…商社高息護城河成資金避風港

聯合新聞網／ 綜合報導
受美股與中東戰事衝擊日股回檔，具備實物資產與高股息優勢的00955及00956展現強大抗跌韌性。記者許正宏／攝影
受美股回跌與中東戰事等不確定因素影響，今日亞洲股市普遍承壓，台股表現相對強勢。在日股方面，受累於獲利回吐賣壓，日經225指數早盤一度下挫逾 1.5%，失守58,000點關卡。在市場一片綠油油的氛圍中，具備高股息與實物資產護城河特性的相關投資標的逆勢走揚，如中信日本商社（00955）與中信日經高股息（00956）展現出相較日股大盤更強的抗跌韌性。

中國信託投信經理人辛忠駿指出，日本商社作為日本經濟的櫥窗，其業務涵蓋能源、原物料及基礎建設。在通膨回升的總體環境下，商社擁有極強的定價能力與資源護城河。即便在大盤下修時，因其持有的實物資產價值不隨短期股價波動而縮水，成為許多長線機構投資人避開科技股波動的首選標的。

此外辛忠駿表示，日本二月國會改選，由日相高市早苗領導的自民黨大勝，意味日本政府對中國的強勢對抗贏得民意支持。面對中國以稀土供應鏈、軍事演習等方式施壓，高市選擇積極提升國防預算支出、強化供應鏈安全應對，軍事採購與設備維護為商社強項，礦產開發、提煉與運輸為商社老本行，有利商社站在抗中政策的風口。

另外，隨著日銀（BOJ）穩步邁向貨幣政策正常化，企業過去慣用的低息融資時代告終，反而迫使企業必須採取更積極的治理策略，包括提高現金股利配發與買回庫藏股以提升股價淨值比。00956所涵蓋的龍頭企業在結構性改革下，長線獲利能力顯著提升，這也使其在市場下跌時，因較高殖利率的支撐，也展現較佳的承接力道。

辛忠駿指出，宏觀來看，日圓走弱、股市走強、利率上升的趨勢，雖然在短期內面臨技術性修正，但日本市場的結構性轉骨過程尚未結束。今日的下跌並非趨勢反轉，反而是長線資金檢視個股品質的良機。

觀察集保結算所最新統計，截至今年二月底止，台股共有10檔日股ETF掛牌，總受益人數來到14萬8千餘人，較去年底大增43%，其中又以00955受益人數近5萬人、規模近百億元，最受投資人青睞。其次為復華日本龍頭（00949）的近2.2萬人。今年初掛牌的國泰日本不動產（009817）受益人也有約1.5萬人。

至於今年以來漲幅居前的台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954），今年以來受益人增幅也都在4成以上，凸顯日股投資轉趨熱絡。中國信託投信建議看好日本長期國運轉折的投資人，可透過分批佈局日股ETF，掌握日本經濟復甦與日股估值上修的契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日股 00954中信日本半導體 00955中信日本商社 基礎建設 009817國泰日本不動產

