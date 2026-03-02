快訊

主動ETF受益人單周增3.2萬人 股東增額+績效冠亞軍都是00981A、00988A

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動式ETF受益人單周增額前五強（資料來源：CMoney） 廖賢龍
21檔主動式ETF總受益人數攀升至104萬7,215人，單周大增32,284人，人氣持續發燒。增額前五強中，統一投信旗下兩檔產品強勢包辦冠亞軍，不僅吸睛，更以亮眼的股價表現讓數字說話。

單周受益人增幅榜上，主動統一台股增長（00981A）以新增7,983人摘冠，主動統一全球創新（00988A）以7,732人緊隨其後，兩檔ETF吸引人氣的關鍵，在於股價的強勢表現，00988A單周股價大漲10.42%，高居前五強之首；00981A漲幅6.99%，同樣表現出色。

其他四至五名依序為：主動復華未來50（00991A）增加6,381人、股價周漲幅6.8%；主動群益台灣強棒（00982A）增加4,709人、股價漲幅6.04%；主動野村台灣優選（00980A）增加2,048人、漲幅3.22%。

面對台股今（2）日重挫，統一投信兩檔主動ETF的抗跌韌性尤為突出。主動統一台股增長（00981A）是台股主動ETF中唯一跌幅少於大盤指數者，早盤跌勢快速收斂，股價守穩20元關卡；主動統一全球創新（00988A）也力守13元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

