股市高點心驚驚？股魚點「股債都要配置才安穩」：00984B低波動配息率卻破10%

股市創高心驚驚？鎖住獲利、穩定部位很重要，這裡有10%避風港！台股最近在AI的帶動下驚驚漲，主要原因是台灣的科技製造能力一級棒又身處核心位置，算力爭奪越激烈讓台廠的訂單又繼續往上拉一個檔次啦。相信近期大家手上的股票部位都表現不錯。

但我常說：「投資不是賭博，配置才能走得長遠」，面對歷史高點與股市不斷傳出即將乖離修正的訊息，是不是開始有點睡不著，擔心一個回檔修正，帳面獲利只是夢一場?

其實，投資不需要賭身家。最好的策略就是經典的「股債平衡」，很多人說股債配置已死，但每次撐過市場波動的都擁有股債配置的部位，你要關注的是事實而不是市場大聲叫囂的雜音。

在居高思危的時刻，你需要的是一個能「降波動+持續現金流」的避風港。之前介紹過的00984B 近期熱度上升，原因很簡單發行以來連續交出年化 >9% 的債息率表現，這對於想降低波動的投資人有很高的吸引力。

能提供高殖利率的產品很多，但波動低又高殖利率就少見。

市值型波動率約在：23~25%之間 高息型波動率約在：19~22%之間 A級公司債波動率約在：12~15%之間

大華優利美A債（00984B）所追蹤指數的波動率僅落在 10.5%左右，00984B屬於A級公司債系列，波動率又能提供較高殖利率，這就很值得留意。為什麼它的息這麼高？之前影片的講解中有說過，它有獨特的「優息」機制，只挑票面利率前20%高的債券，並透過權重調整，把能領去的債息金額進一步提升。

所以我們來看一下，近期實際的狀況：

2025.12.15 配0.126 年化殖利率：9.08% 2026.01.15 配0.129 年化殖利率：9.11% 2026.02.23 配0.145 年化殖利率：10.28%

配息數字仍處於上升的階段，這對於熱愛持續領息的投資人，實在是很不錯。

我始終都是建議投資應透過配置的方式進行，不要把雞蛋全放在股票的籃子裡。隨著年紀增長或股市高檔，適度將資金轉移到高信評、高配息、低波動的債券產品是必須的。

像是00984B既能降低波動又能打造持續性的現金流，可說是股債搭配的好選擇。趁現在股市高檔，與其整天擔心回檔修正一場空，不如考慮將部分資金移到債券市場，就能有效降低心理的焦慮感，且看著每月都有現金流入，這種安心的感覺可是股市長期持有的關鍵！

◎感謝 股魚 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。