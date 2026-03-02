快訊

我最夯！期街口布蘭特正2 ETF 單日暴漲逾20%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

期街口布蘭特正2ETF（00715L）2早盤股價衝高到32.31元，暴漲逾20%；美伊戰事動態持續影響國際原油價格波動。

街口投信指出，儘管伊朗部分高層領導與軍事指揮官在此次行動中身亡，但其武裝力量尚未瓦解。若後續由更為強硬派系主導軍事決策，恐引發全面性反美衝突，甚至牽動伊朗支持之武裝組織擴大行動，導致中東地緣政治風險長期化，進一步衝擊全球能源供給穩定性，推升國際油價維持高檔震盪甚至再創波段新高。

受美國與以色列聯手空襲伊朗，以及市場對能源供需失衡疑慮升溫影響，國際油價於周一開盤後即大幅跳空走高，市場避險情緒迅速升溫。

根據《路透社》報導，美國與以色列上周六（2月28日）突然對伊朗高層發動空襲後，美國總統川普公開表示，若有必要將持續採取軍事行動，並稱此次打擊行動旨在終結伊朗對美國安全的威脅，同時讓伊朗人民有機會推翻現有政權。此番言論進一步加劇市場對中東局勢失控的擔憂。

在軍事衝突升級背景下，中東石油運輸面臨中斷風險。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）於周日召開產量會議，決議4月小幅增產每日20.6萬桶，以穩定市場供應。然而，分析人士指出，除沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國外，多數成員國剩餘產能有限，實際增產空間恐不如預期。加拿大皇家銀行資深分析師亦警告，中東多國領導人已向美方示警，若對伊朗全面開戰，油價可能迅速飆升至每桶100美元以上。

此外，消息人士透露，在美以聯合襲擊前，美國中央情報局曾評估，即便伊朗最高領袖遭擊斃，其權力亦可能由伊斯蘭革命衛隊內部強硬派接掌，反而提高長期軍事對抗的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國際油價

