為何新ETF台積電佔比都輸0050？單一持股上限規定…Ffaarr：連署打破限制
台灣目前新發行的ETF，都有單一股票上限的限制，目前上限是30% 或加權指數的佔比。
但這樣的規則，會讓新上市的etf台積電的上限低於實際的流通市值佔比（加權指數是較舊的總市值加權） ，更會明顯低於元大台灣50（0050）。
而在台積電過去表現好的情況下，純市值加權指數的回測就很難贏0050 ，這就對新發行ETF的行銷不利，也因此會出像凱基台灣TOP 50（009816）這種加一些規則讓回測好看的作法，而不是出純市值型的。
之前有人分享政策建議連署，提議廢除ETF單一股票上限的規定，請認同的話一起來連署支持。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
