小資族領息更節稅？00878、00923、00891將除息 稀飯點5檔「會配又會漲」

年後首波除息來囉！00878、00982A、00923配多少，幾張會被課補充保費呢？

先來看國泰永續高股息（00878），本期每單位確定配發0.42元，以今日（2/24）收盤價23.93元計算，單季殖利率約1.76%。

大家最關心的來了——到底持有幾張會被課補充保費？答案是：約125張545股。

原因在於，本次0.42元配息中，只有37.93%屬於成分股股利所得，換算約0.1593元需要課徵補充保費，因此門檻才會落在這個張數，而不是用整筆配息去算。

再來看半年配的群益台灣ESG低碳50（00923），本期每單位配發1.71元，以收盤價31.66元計算，半年殖利率約5.4%。

這時候就有人說：「配這麼高，不就是左手配右手？」其實真正的重點是這檔ETF有沒有成長。

00923在期初（第一階段）公告時，股價為28.41元；短短約兩週交易日，已來到31.66元，上漲3.25元，漲幅高達11.44%。

這個漲幅，幾乎已經接近配兩次股利的水準，換句話說，如果你是在期初公告當天以收盤價買進，就算參與除息，不含股息仍是正報酬，你還是有獲利的。

同樣具備「能配也能漲」特性的，還有中信關鍵半導體（00891），本期配發0.75元，單季殖利率約2.95%；而從期初公告收盤價23.07元，到今日收盤25.42元，期間上漲2.35元，漲幅約10.19%。

可以看到，這類ETF不只提供較高的殖利率，多頭行情來時，成長動能同樣不缺席。

另外，主動野村臺灣優選（00980A）與主動群益台灣強棒（00982A），也屬於同樣概念的產品。

同時追求資本成長+配息能力。而00982A本期配息更完全依賴以實現資本利得，所以沒有補充保費的問題。

當行情好時，ETF能透過已實現資本利得提高配息率；而這部分配息：

不用課補充保費 也不納入綜所稅

對資金部位較大、稅率級距較高的投資人來說，確實具備稅務效率優勢。

不過，如果你是小資族，情況就不太一樣了，有時選擇股利所得占比較高的ETF（例如00900、00939等），反而更有機會用到8.5%的折抵稅額，整體稅負未必比較吃虧。

與其盲目追逐熱門標的，不如依照自己的財務狀況，選擇真正適合你的產品，更加重要！

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。