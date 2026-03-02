快訊

00918持有3710張季領230萬股息…本多終勝？存股哥：需足以匹配的財商知識

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股達人Grace持有3710張00918獲利亮眼，單季配息進帳逾230萬元，完美展現恐慌時勇敢出手並長期持有的存股精神。記者余承翰／攝影
存股達人Grace持有3710張00918獲利亮眼，單季配息進帳逾230萬元，完美展現恐慌時勇敢出手並長期持有的存股精神。記者余承翰／攝影

追蹤Grace已經好一段時間了，每一季我都會分享他的對帳單，雖然大多數的人沒有他的本金，但其實存股的精神跟方式都一樣。他現在是大華優利高填息30（00918）的大股東，目前持有張數3710張，帳面總值$88,780,300。

00918公告本季配息0.62，已經是連續2季升息，依照Grace目前持有張數，本季領息$2,300,200，對比去年11月的文章，他的總值在短短幾個月增加約588萬，本季股息比上一次增加約30萬，這還是他沒有全力投入的成果。

我知道有人會說這是本多終勝的結果，但如果沒有足以匹配的財商知識，無論本大還是本小，那終究沒有辦法在市場取得如此亮眼的成果，因為有句話是這麼說的，「人無法賺到認知以外的錢」。

各位可能不知道的是，Grace除了本業很強讓他有更多的本金之外，他在去年對等關稅期間的4/8，一次買了3000張00918，在當時市場充滿恐慌的情緒下能夠做到如此精準的判斷，才能讓已經很驚人的本金創造更大的收益。

我在這篇文章想表達的重點仍在於宣揚存股人的精神，在恐慌時勇敢大膽出手，在配息不佳的情況下仍願意長期持有，並且把時間當成自己的最佳戰友，這樣才是讓自己的勝率大幅提升的存股之道。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

