009816不是什麼會賺錢、不配息、更便宜的0050！Ffaarr：買前提先認同它的動能策略
凱基台灣TOP 50（009816）所追蹤的指數，公布了成分股的更換，一共有五個成分股加入，五個成分股離開。
加入的一些主要是市值本來就夠，但這個月回推獲利才符合指數要求的股票，也因此把本來最後五支股擠出去。
光就這五進五出，離開的五支股其實本來才只佔0.48% ，而加入的五支才佔2.63%，如果只是這這樣一年換四次，周轉率也就10% 多一些不算高，造成的成本也不會太多。
也就是說，就算是有一些選股要求的策略指數，如果基本是以市值加權為主，那造成增加的週轉和成本不會太高，以前講過的富邦公司治理（00692）或元大臺灣ESG永續（00850）就是屬於這類。
但問題是009816 並不是，之前就講了，它有追動能的機制。
比對官網3月2日和2月26日的申購買回清單，就知道那20%從台積電砍下來的權重，所分給的股票幾乎都換了。
去看像日月光 、聯電、國巨、台光電、奇鋐、等十幾家公司都被砍權重，分到其他...近期股價表現更好的股票。
這部分加一加就超過15%以上了，也就是說如果每季都這樣調整，一年會帶來60% 以上的周轉率以及許多交易成本。
至於成本會多高我也不確定，因為主要到3 月2日才會換股，所以增加的費用要4 月才會知道。但肯定會比元大台灣50（0050）多不少。
而且這還是看得到的費用，看不到的買賣價差 衝擊成本還未計入。
所以要再次說，009816不是什麼會賺錢、不配息、更便宜的0050，你要買它的前提是認同它的動能策略。不然耗這麼多交易成本是很不利的。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
