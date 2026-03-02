快訊

009816不是什麼會賺錢、不配息、更便宜的0050！Ffaarr：買前提先認同它的動能策略

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009816因追蹤動能策略帶來高周轉率與隱含交易成本，投資前應認同其策略，而非將其單純視為便宜不配息的0050。記者杜建重／攝影
009816因追蹤動能策略帶來高周轉率與隱含交易成本，投資前應認同其策略，而非將其單純視為便宜不配息的0050。記者杜建重／攝影

凱基台灣TOP 50（009816）所追蹤的指數，公布了成分股的更換，一共有五個成分股加入，五個成分股離開。

加入的一些主要是市值本來就夠，但這個月回推獲利才符合指數要求的股票，也因此把本來最後五支股擠出去。

光就這五進五出，離開的五支股其實本來才只佔0.48% ，而加入的五支才佔2.63%，如果只是這這樣一年換四次，周轉率也就10% 多一些不算高，造成的成本也不會太多。

也就是說，就算是有一些選股要求的策略指數，如果基本是以市值加權為主，那造成增加的週轉和成本不會太高，以前講過的富邦公司治理（00692）或元大臺灣ESG永續（00850）就是屬於這類。

但問題是009816 並不是，之前就講了，它有追動能的機制。

比對官網3月2日和2月26日的申購買回清單，就知道那20%從台積電砍下來的權重，所分給的股票幾乎都換了。

去看像日月光 、聯電、國巨、台光電、奇鋐、等十幾家公司都被砍權重，分到其他...近期股價表現更好的股票。

這部分加一加就超過15%以上了，也就是說如果每季都這樣調整，一年會帶來60% 以上的周轉率以及許多交易成本。

至於成本會多高我也不確定，因為主要到3 月2日才會換股，所以增加的費用要4 月才會知道。但肯定會比元大台灣50（0050）多不少。

而且這還是看得到的費用，看不到的買賣價差 衝擊成本還未計入。

所以要再次說，009816不是什麼會賺錢、不配息、更便宜的0050，你要買它的前提是認同它的動能策略。不然耗這麼多交易成本是很不利的。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 0050元大台灣50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 成分股 009816凱基台灣TOP50 不配息

股市大漲反而焦慮？專家點「指數型存股族」常陷8困境：別付出風險卻沒更快樂

股市大漲時，困擾指數投資人的8件事： 1.覺得股價太高：雖然預估報酬率時每年8~10%，結果今年才過2個月已經快20%、一年下來已經超過60%了，擔心到底股價會不會這樣繼續漲上去，還是要準備開始下跌？ 2.扼腕之前買得太少：後悔之前獎金下來時沒有當機立斷投入股市，或是很久以前借錢投資的念頭閃過腦海而沒有執行，現在想起來萬分後悔。 3.發現其他標的賺更多：例如台積電，甚至台積電期貨可以700萬滾到3億，心裡覺得自己投資的標的賺太慢(0050相對慢、VT這一年表現更落後)。 4.高點調節的念頭：忍不住想要趁「高點」賣掉一些，等修正再接回來。 5.消費升級：因為帳面上錢變多了，花錢開始大手大腳，也會安排一些較高檔的享受，如果有做「高點調節」狀況會更明顯。 6.冒險行為變成顯學：常常聽到「聰明錢」的做法，例如房貸增貸、信貸、股票質押等做法可以操作更大的槓桿來投資，感覺自己太過保守。 7.報酬風險順序：在資產累積期遇到大漲反而不利資產累積速度，較好的順序是先下跌等累積更多資產後，再開始上漲。 8.均值回歸：理論上股市會「均值回歸」，但會不會「這次不一樣」？

009816不是什麼會賺錢、不配息、更便宜的0050！Ffaarr：買前提先認同它的動能策略

凱基台灣TOP 50（009816）所追蹤的指數，公布了成分股的更換，一共有五個成分股加入，五個成分股離開。 加入的一些主要是市值本來就夠，但這個月回推獲利才符合指數要求的股票，也因此把本來最後五支

主動式 ETF 投資寵兒 本月六檔涵蓋美股、台股、債券等類型

2025年是台灣主動式ETF市場發展元年，合計有17檔產品掛牌上市，而這股風潮也延續到2026年，光今年開春以來就有四檔主動式ETF掛牌，進入3月，還有六檔新產品將募集，主動式ETF躍居投資人理財新寵。

兆豐00996A 周三開募

2026年台灣迎來主動式ETF元年。面對台股屢創新高且震盪加劇，投資人開始重視抗震韌性與超額報酬的平衡。兆豐投信宣布，旗下首檔「兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）」將於3月4日正式募集。該ETF最大亮點在於獨創的「雙刃一盾」主動操作策略，力求在瞬息萬變市場，為投資人打造攻守兼備的全天候配置新解方。

打敗高股息ETF！老牛：00984B與00983B用9至10％年化配息讓你安穩睡得著

債息超車股息 這幾個月我看到月配型ETF時，發現：想月月領現金流？最近領得比較多的，可能不是高股息，是高信評債券。 我看到的現象是： 一些高信評債券ETF，用「最近一次配息」推算的年

0050是跟隨大盤的好選擇！知美：009816掛牌上市以來績效竟然贏

有人說：元大台灣（0050）台積電（2330）比較多所以比較會漲！ 知美就好奇：沒有這麼多台積電真的不行嗎？ 009816凱基台灣TOP 50（009816）掛牌上市以來，績效竟然贏過0050，是

