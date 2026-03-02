股市大漲反而焦慮？專家點「指數型存股族」常陷8困境：別付出風險卻沒更快樂

股市大漲時，困擾指數投資人的8件事：

這幾件事都有不同的解釋，股價太高、未來會不會均值回歸？需不需要高點調節？其實都沒有標準答案，可能這次真的「高點到了」，下一次變成「只是山腰」。

也許過個幾個月後股市漲得更高了，所有偏冒險的舉動都變成顯學，那些更偏激得投資方式賺到一堆錢，相對保守的人只能看著他們發財而後悔。

但也可能之後會遇到一波大修正，最偏激的人會直接破產，相對保守的人可能還可以保住大部分的獲利。

而我們要思考的不是哪個人賺比較多錢，甚至也不是哪個做法「平均而言」比較有利，而是要找到我們資產的「最大C/P值範圍」。

在《跟錢好好相處》一書裡提到「財務滿足曲線」，將我們資產分成以下四個關鍵節點：

- 生存 (Survival)：滿足基本食衣住行，滿足感直線上升。 - 舒適 (Comfort)：有一些娛樂和餘裕，滿足感持續增加。 - 奢侈 (Luxury)：滿足感逐漸趨緩（邊際效用遞減開始）。 - 過度消費 (Overconsumption)：超過了最高點，滿足感反而開始下降，因為管理龐大資產、維護奢侈品或過度工作反而帶來了壓力和煩惱。

其實我們投資最大的任務是確保資產在「舒適」點以上，最差不能低於「生存」點，從這個點來思考的話，我們要看的不是哪個投資方式平均而言賺更多錢，而是要看這個投資方式能多「精準」地落在我們想要的區間內。

我自己也用房屋增貸，但我選擇投資在實體店面，一方面是覺得股價已經太高(雖然在那之後又漲了20%)，另一方面是我本來就已經規劃了定期定額2萬元，足以讓我達到我設定的「舒適退休」目標，而且剩下的錢足夠我現在的舒適生活。

我在之前文章及電子報也提過，創業最主要的目的是要打造一個「舒適工作」，至少希望做起來會覺得努力是有價值的。

我的決定都是基於讓生活往舒適線以上靠近而做的，但如果你的起心動念是跟別人比，那可能就要注意一下。

有人用高槓桿或高波動的商品賺到了很多錢，代表他在過程中可能也有破產的風險，他有可能是「生存點」很低但「舒適點」很高的人。

如果他只有一個人生活，破產了其實也不會怎樣，甚至可能還有幾間房子在出租，所以股票別搞到負債根本也可以過得不錯。

但也可能他一直無法滿足，也許是曾經滄海難為水，幾千萬對他來講不算什麼，所以只好不斷想辦法達到自己的「舒適點」。

所以投資不用跟別人比，反而要自己想清楚，如果你的「舒適點」是退休前有2,000萬，那也許定期定額每月20,000元/25年，或是每月35,000元/20年就可以達到。

認清自己的目標，不需要冒險去追求更高的報酬，因為數字繼續往上邊際效益會遞減，付出了風險卻不一定會變得更快樂。

◎感謝 三明治先生的理財筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。