主動式 ETF 投資寵兒 本月六檔涵蓋美股、台股、債券等類型

2025年是台灣主動式ETF市場發展元年，合計有17檔產品掛牌上市，而這股風潮也延續到2026年，光今年開春以來就有四檔主動式ETF掛牌，進入3月，還有六檔新產品將募集，主動式ETF躍居投資人理財新寵。

觀察3月將募集的主動式ETF，類型涵蓋海外股、台股與債券，各擁特色，包括第一檔投資於美國全產業的主動式美股ETF—主動群益美國增長（00997A），為台灣投資人提供美股投資新利器，以及復華投信將發行的分別訴求於金融股與金融債的主動式ETF，還有三檔分別由兆豐投信、國泰投信以及摩根投信將發行的台股主動式ETF。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，主動式ETF的特色在於透過研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，並能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。

美股於全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中都扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環，在美股眾多題材輪動下，建議不妨善用美股主動式ETF來掌握行情，透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，全方位掌握美股行情。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕指出，美國基本面保有韌性，今年仍可望延續增長態勢，就已公布財報的企業獲利表現來看，整體而言也已連續五季雙位數增長，且不單只集中在科技，包括通訊服務、金融、健康照護、工業等也繳出EPS雙位數增長佳績。

隨產業獲利結構均衡，搭配金融環境處於寬鬆，中長期投資前景可期，惟考量川普政策動向多變，接下來也還有期中選舉為市場所關注，在操作上更須保有彈性的調整空間，主動式美股ETF正能協助投資人在類股各擁利基、輪動表現的環境中，動態掌握美股行情。

復華投信表示，因應全球財富增值潮為金融產業帶來嶄新氣象，預計於3月23日推出聚焦金融股債主題傘型主動式ETF—主動復華金融股息、主動復華金融債息，透過金融股掌握產業競爭力升級與成長機會，金融債則強化收益機會與配置韌性，讓投資核心更均衡、也更能因應市場變化，提供國內投資人在AI熱門題材之外，另一個投資好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。