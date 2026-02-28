美伊開戰 「期元大S&P黃金反1」3月2日起應收足款券交易

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美伊開戰，法人預估有利黃金價格衝高，巧合的是臺灣證券交易所日前已公告期元大S&黃金反1 ETF（00674R）自2026年3月2日起，其受益憑證併同以其為標的之認購(售)權證，證券經紀商於受託買賣時，應先預收足額款券。

證交所表示，期元大S&P黃金反1（00674R）自3月2日起，其受益憑證併同以其為標的之認購(售)權證，證券經紀商於受託買賣時，應先預收足額款券。

證交所表示，由於該基金最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達75%，核有證交所受益憑證買賣辦法第24條第1項所定情事，爰自115年3月2日起，其受益憑證併同以其為標的之認購(售)權證，證券經紀商於受託買賣時，應先預收足額款券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

