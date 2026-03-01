聽新聞
打敗高股息ETF！老牛：00984B與00983B用9至10％年化配息讓你安穩睡得著
債息超車股息
這幾個月我看到月配型ETF時，發現：想月月領現金流？最近領得比較多的，可能不是高股息，是高信評債券。
我看到的現象是：
一些高信評債券ETF，用「最近一次配息」推算的年化配息率，落在7%～10%的區間
相比之下，部分高股息ETF大約在6%左右（依各檔配息而異）
舉例（以近月配息推估，非保證）：
大華優利美A債15（00984B）年化推估約10%左右
大華優利美公債20（00983B）年化推估約9%左右
這透露一個重點：現金流來源，不一定只能靠股票股息。
台股在高點震盪，資產配置不該只有股票一種引擎。#透過債券鎖住利息，不僅是為了領錢，更是為了讓你在市場波動時「睡得著」。
適度加入高信評債券，很多人追求的是：
現金流更規律
讓整體資產波動更可控（是做平衡之用）
老牛也提醒
年化配息率常是用最近一次配息推算，未來配息可能變動
長天期債券仍有利率/價格波動，要看自己承受度
最後；這次公告的時程我看到是：3/12 除息，3/11 為最後買進日。想參與這波高配息的朋友，記得在最後交易日前完成評估囉。
◎感謝 股海老牛 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
