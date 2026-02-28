快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

0050是跟隨大盤的好選擇！知美：009816掛牌上市以來績效竟然贏

聯合新聞網／ 知美Jimmy
打破含積量迷思，009816與00981A用超強績效證明選股邏輯的價值，把投資選擇權交還給市場。記者余承翰／攝影
打破含積量迷思，009816與00981A用超強績效證明選股邏輯的價值，把投資選擇權交還給市場。記者余承翰／攝影

有人說：元大台灣（0050）台積電（2330）比較多所以比較會漲！

知美就好奇：沒有這麼多台積電真的不行嗎？

009816凱基台灣TOP 50（009816）掛牌上市以來，績效竟然贏過0050，是不是證明就算台積電權重受限，009816還是可以靠著選股邏輯創造更好的表現？不到一個月的時間，基金規模突破500億、受益人數突破38萬。

主動統一台股增長（00981A）成立時間不到一年，股價已經翻了兩倍，結果現在還有人在酸主動式ETF就是在割韭菜，知美不否認0050是跟隨大盤成長的好選擇，但是你不能把其它ETF通通當作割韭菜的壞蛋，而是留給市場、留給投資人去選擇。

◎感謝 知美Jimmy 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50 2330台積電 00981A主動統一台股增長

知美Jimmy

追蹤

延伸閱讀

009816不配息獲市場認同？規模狂飆破540億…清流君：照這速度過不久將超越006208

嫌00919股價不漲爛透了？存股哥算給你看：13個月含息默默賺走21萬

投資人出清手中持股常犯「相同」錯誤 巴菲特1經典名言驗證了

滿手現金反而被通膨吃掉！黃鐙輝抱緊0050：大跌就當年終大拍賣撿便宜

相關新聞

0050是跟隨大盤的好選擇！知美：009816掛牌上市以來績效竟然贏

有人說：元大台灣（0050）台積電（2330）比較多所以比較會漲！ 知美就好奇：沒有這麼多台積電真的不行嗎？ 009816凱基台灣TOP 50（009816）掛牌上市以來，績效竟然贏過0050，是

滿手現金反而被通膨吃掉！黃鐙輝抱緊0050：大跌就當年終大拍賣撿便宜

藝人黃鐙輝年初受訪時談到台股站上3萬點的看法，強調自己屬於長期投資人，不會因為短期震盪而動搖。他表示，若投資人和他一樣選擇長期持有，「不要去在意短期的波動」，而是堅持看好的標的並持續投入。 他提

嫌00919股價不漲爛透了？存股哥算給你看：13個月含息默默賺走21萬

「XXX爛死啦股價都不漲」系列part 2，去年收到一堆類似的訊息，XXX你可以自行替換成任一高股息，我大概都被抱怨一輪了，part 1在一月寫過了，當時主角是元大高股息（0056），本篇文章主角變成

009816不配息獲市場認同？規模狂飆破540億…清流君：照這速度過不久將超越006208

市值型ETF話題再掀波瀾。清流君在臉書發文指出，凱基台灣TOP 50（009816）規模已突破540億元，短時間內從200多億元急速攀升，引發社群熱議。他更直言，照這速度發展，「過不久就超過富邦台50

台股ETF 生力軍 紅火

搭上台股年後紅包行情，今年來掛牌的ETF新兵也受資金青睞，新掛牌的台股ETF跟著台股大漲，包括凱基台灣TOP50（009...

3月ETF配息戰鳴槍 00918單季擬配息金額上升至0.62元

規模排行台股高息ETF第七大的大華優利高填息30（00918）26日公告最新一季配息的第一階段公告，每受益權單位擬配發0...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。