0050是跟隨大盤的好選擇！知美：009816掛牌上市以來績效竟然贏
有人說：元大台灣（0050）台積電（2330）比較多所以比較會漲！
知美就好奇：沒有這麼多台積電真的不行嗎？
009816凱基台灣TOP 50（009816）掛牌上市以來，績效竟然贏過0050，是不是證明就算台積電權重受限，009816還是可以靠著選股邏輯創造更好的表現？不到一個月的時間，基金規模突破500億、受益人數突破38萬。
主動統一台股增長（00981A）成立時間不到一年，股價已經翻了兩倍，結果現在還有人在酸主動式ETF就是在割韭菜，知美不否認0050是跟隨大盤成長的好選擇，但是你不能把其它ETF通通當作割韭菜的壞蛋，而是留給市場、留給投資人去選擇。
◎感謝 知美Jimmy 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
