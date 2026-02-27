台股飆新天價 紅包、獎金馬上上車009816、0050、0052

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
搶紅包行情、作夢行情帶動馬年台股一馬當先，接連刷新歷史新天價，台股短短四個交易日強漲1,808點或5.3%，累計加權指數2月狂奔3,350點，為史上最強2月，單月漲幅10.4%，累計今年來飆漲6,450點、漲幅22.2%，根據統計，馬年來投資人上車凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣50以及富邦科技等ETF

根據集中保管結算所資料，馬年開春來，共計有12檔ETF受益人大增超過3,000人，且增加人數前五大都是台股ETF，而最強一檔更是一周激增174,343人，單周成長81.84%，總受益人攀升至387,385人，單周人氣排名從第16強跳升至大八大，人氣直線竄升下，挹注規模突破500億元大關，表現相當搶眼。

ETF始祖元大台灣50的受益人數仍然持續增加，單周55,917人至2,323,719人；新入列規模千億元俱樂部的「小台積」富邦科技投資熱度都持續增溫，單周增加19,893人至377,219人，兩檔ETF分割效應持續顯現。

群益台ESG低碳50在2月26日每受益權單位除息1.71元、換算單期配息殖利率5.26%雙創新高的加持下，單周增加8,010人至115,751人、台股主動ETF股王的主動統一台股增長市價率先站上20元，若IPO就申購的投資人至今累計報酬率高達102%，也吸引人氣單周增加7,983人至275,570人。

單周受益人增加超過3,000人的還有主動統一全球創新單周增加7,732人、主動復華未來50單周增加6,381人、中信關鍵半導體單周增加5,721人、主動群益台灣強棒單周增加4,709人、中信日本商社單周增加3,790人、元大台灣50正2單周增加3,556人、元大S&P500單周增加3,121人。

其中，主動統一全球創新不畏美股表現疲軟，精選強勢股讓ETF單周市價漲幅達10.42%，吸引投資人目光，單周受益人數成長率達15.79%，成長快速。而槓桿的元大台灣50正2總受益人攀升至51,364人，創下新高，顯示買盤仍高度看好台股後市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

