聯合新聞網／ 綜合報導
黃鐙輝推崇巴菲特價值投資理念，面對台股3萬點堅持長期持有0050，並將市場大跌視為撿便宜的最佳時機。記者林士傑／攝影
黃鐙輝推崇巴菲特價值投資理念，面對台股3萬點堅持長期持有0050，並將市場大跌視為撿便宜的最佳時機。記者林士傑／攝影

藝人黃鐙輝年初受訪時談到台股站上3萬點的看法，強調自己屬於長期投資人，不會因為短期震盪而動搖。他表示，若投資人和他一樣選擇長期持有，「不要去在意短期的波動」，而是堅持看好的標的並持續投入。

他提到自己十分認同巴菲特的投資理念，開玩笑表示直言「我師傅是巴菲特」因為認同他的理念；強調長期持有、持續投入，才能讓資產透過複利滾動成長。他認為，若希望達到長期投資並不斷投入的效果，就不應過度在意短線漲跌。

談到為何推薦投資大盤；如元大台灣50（0050），黃鐙輝指出，市場資金無論如何輪動，「它就是輪在這50支裡面」，但投資人其實無法預測資金下一步會流向哪個族群。他舉例，過去記憶體、元宇宙、太陽能都曾「很厲害」，但熱潮退去後表現未必如預期。他形容，當題材正夯時，很難判斷資金之後會轉往半導體、AI或其他產業，「你不會知道的」，但大致仍集中在市值前幾大的公司。

因此，他認為只要投資大盤並長期持有，「基本上長期持有很難輸」。至於操作心法，他表示，當市場下跌、大家想賣出時，反而可能是相對便宜的時候；反之，若市場持續上漲，投資人卻不在場內，就無法參與行情。

他也提醒，長期持有現金存在風險，若沒有將現金轉為資產，可能會被通膨侵蝕。即使指數從3萬點跌到1萬5，他形容那就像「年終大拍賣打折」，股票變成半價；若因恐慌而不敢進場，反而錯失機會。他進一步指出，若真的發生極端情況導致貨幣失去價值，「那就等於是錢也沒有用了」，質疑在這種情況下還需要過度恐慌什麼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

滿手現金反而被通膨吃掉！黃鐙輝抱緊0050：大跌就當年終大拍賣撿便宜

藝人黃鐙輝年初受訪時談到台股站上3萬點的看法，強調自己屬於長期投資人，不會因為短期震盪而動搖。他表示，若投資人和他一樣選擇長期持有，「不要去在意短期的波動」，而是堅持看好的標的並持續投入。 他提

