嫌00919股價不漲爛透了？存股哥算給你看：13個月含息默默賺走21萬

「XXX爛死啦股價都不漲」系列part 2，去年收到一堆類似的訊息，XXX你可以自行替換成任一高股息，我大概都被抱怨一輪了，part 1在一月寫過了，當時主角是元大高股息（0056），本篇文章主角變成群益台灣精選高息（00919）。

前情提要一下，一月那篇文說的是老鐵A抱怨0056股價都不漲，當時給我看的對帳單帳面只賺一千塊，一問之下發現也沒有股息再投入也沒繼續買，結果在今年一月幫他計算之後發現含息報酬率竟變成15萬，要是今天重算的話一定又更多。

本篇變成老鐵B，他去年十月那陣子跟我說為什麼高股息股價都不漲有夠爛，他說去年一月時一次買了50張00919均價22.92之後就沒再動（也是個股息沒投入、沒再繼續買的做法），當時帳面是-$74,500。

我不清楚十月之後他還有沒有股息再投入繼續買，就當他沒有好了，來算一下他這50張持有到現在約13個月的報酬率如何？

今天（2/26）00919收盤價24.6，也就是說他目前帳面變成+$84,000（7.33%），截至今天B領了四季股息共2.52元，股息總額是$126,000，含息報酬共約$210,000。

以他成本約114.6萬來看，含息報酬21萬的話那總報酬率其實有約18.3%，我覺得13個月18.3%其實是很不錯的成績了，而且這是股息沒有再投入，也沒有額外投入資金的單利情況下的成果。

老鐵B去年十月覺得虧7萬很心痛，但其實當時他口袋裡已經躺著近10萬的股息了，他只看綠色的帳面，卻沒看到金色的現金流。

光單利就有這樣的成績，那更不用說這一兩年有持續買跟股息再投入的結果了，所以存股還是要看長期，你在小麥價格不好的時候不斷收購小麥，現在小麥價格上來了，你的穀倉才有滿滿的小麥。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。