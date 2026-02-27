009816不配息獲市場認同？規模狂飆破540億…清流君：照這速度過不久將超越006208

市值型ETF話題再掀波瀾。清流君在臉書發文指出，凱基台灣TOP 50（009816）規模已突破540億元，短時間內從200多億元急速攀升，引發社群熱議。他更直言，照這速度發展，「過不久就超過富邦台50（006208）了」，一句「難道這就是『不配息』的魅力？」瞬間點燃討論。

據資料顯示，009816最新資產規模達540.87億元；相較之下，同屬市值型的006208目前規模則為3493.36億元。儘管兩者整體規模仍有一段差距，但009816的爆發性成長速度不容小覷。從日前直播時僅有的200多億元水位，至目前已強勢突破540億元大關，顯示短期內資金湧入跡象顯著，也讓市場再次聚焦「不配息」機制的商品設計。

對於資金快速集結，有人認為這是市場趨勢轉變。有人直言「以明日之星樣態出現江湖」、「支持0050、006208也改為不配息」。也有人點出吸引力所在「價錢便宜+不配息 資金蜂擁而入」、「很多人都是跟00878一樣」、「可能想說剛出還便宜」。甚至有網友開玩笑說「一定是你解說的關係（？」、「太神啦! 」。

但另一派聲音則顯得保守。「本來沒什麼感覺，但看這麼多人在的短時間瘋進，個人感覺～這個not good」、「很多都是跟風的，跟00878一樣」、「這是00940的節奏啊！」也有人擔心成本問題「就怕內扣費嚇死人」。更有投資人直言「0050配息還要被硬扣10元手續費，真幹。那麼缺錢的人不是都去買高股息了嗎」，顯示對配息機制仍有情緒與爭議。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。