韓台美巴日等五強今年來屢創新高漲逾一成 可透過區域基金參與漲勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

2026年以來全球主要股市延續上行氣勢，不少股市創下或逼近歷史新高，以南韓、台灣、美國費城半導體、巴西及日本日經指數等五大市場指數表現最強。法人指出，投資人可以透過ETF或基金，在年初卡位多頭行情。

今年以來，在創新高的主要股市或指數中，以韓股飆漲49.6%最悍，其次是台股的22.2%、費半的19.5%、巴西的18.6%、日經的16.8%（韓、台、日統計到2/26，美國及巴西統計到2/25）。統計26日為止，今年以來韓股以28次改寫歷史新高最多次，其次是台股的18次。

韓股去年已飛漲75%，今年在兩個月之內又激漲近五成，但國內核備的相關產品並不多，除了霸菱、利安及摩根三檔南韓基金之外，還有一檔台韓ETF，即國泰臺韓科技（00735），其中韓股約占44%。

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，南韓不只是受惠於AI記憶體助攻，而是具備「AI × 製造 × 軟實力」三軸驅動。AI投資循環將延續半導體擴產需求，國防與造船提供第二成長引擎，醫療與文化軟實力則推升長期服務出口。

在台股方面，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股農曆年後延續上漲的格局，主因AI需求持續強勁，加上內需穩健，市場預估今年台股企業獲利可望繳出雙位數增長，延續有基之彈可期，可注意晶圓代工、AI伺服器、電源管理、散熱、半導體設備廠務工程等族群。

至於日本，群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本新內閣上任以來，已陸續推出減稅方案，並公布17項戰略產業。此外，市場也預期在內需復甦與AI產業推動下，今年日本企業獲利有望持續上修至成長14%，可注意科技、金融、內需消費及政策受惠題材等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

