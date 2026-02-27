台股ETF 生力軍 紅火

搭上台股年後紅包行情，今年來掛牌的ETF新兵也受資金青睞，新掛牌的台股ETF跟著台股大漲，包括凱基台灣TOP50（009816）、主動安聯台灣、主動第一金台股優、主動中信台灣卓越，都有逾5%的漲幅；野村10+澳洲公債ETF，也交出正報酬。

根據統計，今年以來掛牌的ETF有八檔，分別為三檔被動式股票、三檔主動式股票，及兩檔債券ETF。其中，凱基台灣TOP50不僅單周繳出逾5%的含息報酬率，近一周的成交量更達189萬張，人氣頗旺。

法人指出，台股自今年初站上30,000萬點後，短期內又突破35,000點，態勢火熱。隨著美國四大雲端服務業者又上調資本支出，台廠供應鏈受惠AI發展紅利，仍有望持續上演慶祝行情。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，AI發展有望使電子業淡季不淡，且今年產業也有輪動機會，市值型ETF有望為投資人掌握類股輪動。在股市上漲之際，不免有修正波動，投資人可採取適度分散策略，在市場波動中把握台股成長機遇，也可採取定期定額，降低進場時機所造成風險。

安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，大廠AI資本支出增加，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。建議可透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。

野村10+澳洲公債ETF基金經理人劉璁霖指出，以當前全球主要公債市場的信用評等與殖利率表現來看，澳洲公債正展現出與美國公債相匹敵的潛力。雖然部分財政紀律良好的歐洲國家擁有全球最高的AAA主權債信評，但其10年期公債殖利率普遍低於3%，明顯低於美國同年期公債超過一個百分點。相較之下，澳洲不僅同樣具備AAA評等，其10年期公債殖利率更高於美國，在風險與報酬結構上呈現更具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。