3月ETF配息戰鳴槍 00918單季擬配息金額上升至0.62元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

規模排行台股高息ETF第七大的大華優利高填息30（00918）26日公告最新一季配息的第一階段公告，每受益權單位擬配發0.62元，依據今日收盤價23.93元換算，單季配息殖利率2.59%，將於3月19日進行除息，實際配息金額以及配息組成將在3月17日進行第二階段公告，領息日在4月14日。

大華優利高填息30擁有規模830.3億元，本次擬配發0.62元，金額優於過去兩季0.565元、0.52元；換算單季配息殖利率2.59%也高於過去兩季度的2.45%、2.26%。至於2025年全年合計配出2.485元，全年配息殖利率10.84%；2024年全年合計配出3.12元，全年配息殖利率12.73%。

大華優利高填息30近一年市價含息上漲14.44%，在22檔台股高股息ETF中排行第七強，最新的前十大成分股依序為長榮8.32%、中信金6.37%、國巨*5.93%、廣達5.60%、聯電5.55%、台新新光金5.33%、長榮航4.95%、國泰金4.84%、富邦金4.81%、華碩4.49%。

下周一包含群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息等大型的台股高股息ETF也將進行第一階段配息金額公告。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

