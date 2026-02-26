3月ETF配息戰鳴槍 00918單季擬配息金額上升至0.62元

觀眾朋友問：你的00878幾張了？ 今天剛好是2月的最後一個交易日，知美定期定股買下「第44張」國泰永續高股息（00878） 知美執行定期定股00878計畫，今年正式邁入「第四年」： 1

