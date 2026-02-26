元大台灣50正2將一拆22 下月25日至30日停止交易

臺灣證券交易所指出，元大台灣50正2（00631L）為因應分割作業，將於3月19日進行信用交易最後回補，自25日至30日停止買賣，3月27日至30日停止受益人名簿記載變更，並以31日為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

元大台灣50正2已於元月29日受益人大會通過該基金進行分割，元大投信並於2月10日向證交所申請辦理分割作業。

證交所表示，該基金受益憑證單位數分割比率為22，即投資人如果原先持有一個受益權單位者，分割後將換發為持有22個受益權單位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。