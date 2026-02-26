台股ETF尚未滿足的投資板塊 「臺灣璞玉指數」扮要角

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣指數公司指出，新編的「臺灣璞玉指數」以公司獲利與配息穩定指標，運用市場交易量、值等資料，篩選尚未被發掘潛藏價值的股票組合，成分股廣布31產業，大多數為未達市值1,000億元的中小型股票。

臺灣指數公司分析，長達18年的歷史資料模擬指數編製規則回溯，「臺灣璞玉指數」整體報酬率、波動度及夏普值表現，皆優於表彰上市中小型股的「中小300代表指數」，顯示兼具價值及品質特色的中小型股組合，長期投資績效穩定優於市場中小型股的平均績效。

根據美國市場數據研究，自2025年4月8日市場低點至2025年12月31日，代表美國市場中小型股的 Russell 2000指數累計漲幅達42.4%，代表大型股的Russell 1000指數同期漲幅則為38.5%。

此外，代表微型股的Russell Microcap指數的63.5%漲幅最佳，結果顯示具有潛力的中小型股，在眾多關注大型科技類股的環境下，投資績效仍優於大型股。

臺灣指數公司表示，台股ETF市場資金主要集中於中大型股商品，今年1月底資產規模前30大的台股ETF中，僅兩檔為中小型主題ETF。

但觀察美國ETF市場，投資配置廣布各類型股票，中小型股ETF亦廣受歡迎，參考美國ETF市場投資發展趨勢，台股中小型主題ETF為尚待開展的投資板塊，值得留意。

臺灣指數公司依「臺灣璞玉指數」編製規則，以歷史資料模擬，回溯自2007年4月至2025年12月累計報酬率達477.89%，年化波動度為16.62%，年化夏普比率為 0.6615，表現均優於同期間「臺灣指數公司中小型代表300指數」。

進一步比較兩者滾動式投資一年的報酬率表現，「臺灣璞玉指數」滾動一年的投報勝率為 58.06%；特別是在中小300指數呈現負報酬的期間，「臺灣璞玉指數」的勝率更高達97.31%，彰顯優異的下檔保護能力。

「臺灣璞玉指數」成分股組合，具投資價值潛力、產業分散，具有較佳的抗跌、防禦能力，顛覆投資中小型股可能暴漲暴跌的刻板印象，為台股ETF多元發展提供新選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

