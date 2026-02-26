今年目前最大黑馬！009816飆漲10％掛牌僅11天、規模破500億…成新市值型ETF三巨頭

台股今（26）日走勢震盪，大盤開在35457.76點，盤中最高來到35579.34點，終場微幅上漲1.42點收在35414.49點，續創歷史收盤新高紀錄。在護國神山台積電（2330）日前衝上2015元歷史新高的帶動下，台股多頭氣勢依舊強勁。

隨著資金大舉湧入ETF市場，今年初才掛牌的凱基台灣TOP50（009816）展現驚人吸金力，基金規模正式突破500億元大關，成為盤面上最具指標性的被動型投資工具。值得一提的是，009816在設計上為不配息再投入的機制，將成分股配發的股息直接滾入淨值進行再投入，讓投資人能更完整、更有效率地參與台股長期的複利成長效應。

009816繼昨（25）日爆出740,226張歷史天量後，今（26）日開盤價為11.53元，盤中最高來到11.55元，終場上漲0.03元收在11.48元，單日成交量依然高達619,511張，交投持續熱絡。市場分析指出，009816能快速吸引資金推升規模，關鍵在於其追蹤的特選臺灣TOP50指數設有獲利篩選機制。

該機制規定成分股企業近四季稅後純益合計須大於零，等於在市值排序之外增加一層基本面把關，藉此排除短期內處於虧損狀態但市值仍大的公司。

除此之外，009816在權重設計上設有多層限制，能適度分散單一個股風險。009816的台積電權重約落在42%至43%之間，相較於市面上其他純市值型ETF台積電占比高達64%以上的極度集中現象，009816更能騰出空間加碼其他如封測、網通與金融等優質成分股，進而成為穩健型資金在台股創高之際的布局首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。