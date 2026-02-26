快訊

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

聽新聞
0:00 / 0:00

009816正式入列500億元俱樂部 迎掛牌首次換股、五進五出

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

受惠於台股連四飆新高行情以及資金積極進場布局，凱基台灣TOP 50（009816）26日規模一舉站上500億元大關，攀升至540.86億元，IPO募集約90億元，自2月3日掛牌來，短短不到一個月時間內，規模大躍進，且馬年開盤來合計淨申購金額超達256.1億元，高居全市場之冠，同時，也將進行掛牌以來首次換股。

26日臺灣指數公司公告臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自2月26日交易結束後生效（亦即3月2日起生效）。其中，成分股納入南亞（1303）、藥華藥（6446）、台塑化（6505）、鴻勁（7769）、南電（8046）；成分股刪除東元（1504）、萬海（2615）、彰銀（2801）、統一超（2912）、聯詠（3034）。

凱基台灣TOP 50成分股50檔，除了鎖定台股50強企業布局，具備即時掌握台股成長脈動的致勝優勢，不配息再投入的機制，也是吸引人氣的關鍵原因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 凱基

延伸閱讀

近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

台股ETF下波攻擊重點 臺灣璞玉指數扮演重要角色

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

相關新聞

近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

台新臺灣IC設計（00947）近半年大漲77.28%，表現高居主被動台股原形ETF最強一檔，26日臺灣指數公司公告其追蹤...

00988B鎖定高票息存「債」更有感！7.5％票息力壓同級…3月2日正式募集

玉山投信於25日舉行新春媒體記者會，宣布迎來加入玉山金控後的重大里程碑——旗下首檔以玉山為名的ETF「玉山嚴選非投債ETF（00988B）」正式亮相。玉山投信董事長陳茂欽於會中展現強烈企圖心，喊出「三年內ETF規模破千億、總管理資產規模突破三千億」的成長藍圖。

627萬投資人嗨翻 台積電創高 00923、0050等含積量台股 ETF 績效看俏

台股在25日雙喜臨門，大盤一舉站上3萬5千點大關收盤35,413.07點創下新高，護國神山台積電也創下2,025元盤中歷...

00940重返10元只是終於回本？內行精算：有賺！反而不進場的啥都賺不到

挾帶超高人氣的元大台灣價值高息（00940）在今日上午10點28分順利衝破10元發行價關卡，距離2024年7月22日已相隔一年半之久，意味著苦守多時的百萬股民終於盼來了解套的希望。 回顧0094

00878月底固定買1張！為何堅持這樣邁入第四年…知美：因為有賺到錢

觀眾朋友問：你的00878幾張了？ 今天剛好是2月的最後一個交易日，知美定期定股買下「第44張」國泰永續高股息（00878） 知美執行定期定股00878計畫，今年正式邁入「第四年」： 1

2月最強主動式ETF竟然是它 台股衝破3萬5後經理人點名看好三大產業

盤點2月海內外主動式ETF表現，統計共計有七檔主動式股票ETF漲幅超過一成，其中，主動台新優勢成長（00987A）漲12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。