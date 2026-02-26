009816正式入列500億元俱樂部 迎掛牌首次換股、五進五出

受惠於台股連四飆新高行情以及資金積極進場布局，凱基台灣TOP 50（009816）26日規模一舉站上500億元大關，攀升至540.86億元，IPO募集約90億元，自2月3日掛牌來，短短不到一個月時間內，規模大躍進，且馬年開盤來合計淨申購金額超達256.1億元，高居全市場之冠，同時，也將進行掛牌以來首次換股。

26日臺灣指數公司公告臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自2月26日交易結束後生效（亦即3月2日起生效）。其中，成分股納入南亞（1303）、藥華藥（6446）、台塑化（6505）、鴻勁（7769）、南電（8046）；成分股刪除東元（1504）、萬海（2615）、彰銀（2801）、統一超（2912）、聯詠（3034）。

凱基台灣TOP 50成分股50檔，除了鎖定台股50強企業布局，具備即時掌握台股成長脈動的致勝優勢，不配息再投入的機制，也是吸引人氣的關鍵原因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。