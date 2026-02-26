快訊

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

聽新聞
0:00 / 0:00

近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
台股示意圖。 記者許正宏／攝影

台新臺灣IC設計（00947）近半年大漲77.28%，表現高居主被動台股原形ETF最強一檔，26日臺灣指數公司公告其追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自2月26日交易結束後生效（亦即3月2日起生效）。並於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

台新臺灣IC設計追蹤臺灣指數公司台灣IC設計動能指數，成分股50檔，本次調整僅換股一檔，刪除威鋒電子（6756），新納入全訊（5222）。

法人表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為十年內從目前的全球市占19%提高到40%，先進製程更要成長到80%，經濟部並同時啟動IC設計攻頂補助，繼續扶植台灣IC設計產業發展，台新臺灣IC設計（00947）為全台唯一聚焦於IC設計產業的台股ETF，前七大成分華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、台達電（2308）、聯發科（2454）、信驊（5274）及創意（3443）等，皆是今年來的強勢股，因而締造亮麗的績效表現。

台新臺灣IC設計持有記憶體族群約三成。展望後市，台新臺灣IC設計研究團隊表示，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，透過記憶體相關個股占比高的臺灣IC設計ETF，不失為投資人參與記憶體投資熱潮的好選擇，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性分散產業區塊投資風險，在AI硬體軍備競賽中搶占最具爆發力的成長先機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IC設計 台新 ETF

延伸閱讀

三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

台股ETF下波攻擊重點 臺灣璞玉指數扮演重要角色

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」

相關新聞

近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

台新臺灣IC設計（00947）近半年大漲77.28%，表現高居主被動台股原形ETF最強一檔，26日臺灣指數公司公告其追蹤...

00988B鎖定高票息存「債」更有感！7.5％票息力壓同級…3月2日正式募集

玉山投信於25日舉行新春媒體記者會，宣布迎來加入玉山金控後的重大里程碑——旗下首檔以玉山為名的ETF「玉山嚴選非投債ETF（00988B）」正式亮相。玉山投信董事長陳茂欽於會中展現強烈企圖心，喊出「三年內ETF規模破千億、總管理資產規模突破三千億」的成長藍圖。

627萬投資人嗨翻 台積電創高 00923、0050等含積量台股 ETF 績效看俏

台股在25日雙喜臨門，大盤一舉站上3萬5千點大關收盤35,413.07點創下新高，護國神山台積電也創下2,025元盤中歷...

00940重返10元只是終於回本？內行精算：有賺！反而不進場的啥都賺不到

挾帶超高人氣的元大台灣價值高息（00940）在今日上午10點28分順利衝破10元發行價關卡，距離2024年7月22日已相隔一年半之久，意味著苦守多時的百萬股民終於盼來了解套的希望。 回顧0094

00878月底固定買1張！為何堅持這樣邁入第四年…知美：因為有賺到錢

觀眾朋友問：你的00878幾張了？ 今天剛好是2月的最後一個交易日，知美定期定股買下「第44張」國泰永續高股息（00878） 知美執行定期定股00878計畫，今年正式邁入「第四年」： 1

2月最強主動式ETF竟然是它 台股衝破3萬5後經理人點名看好三大產業

盤點2月海內外主動式ETF表現，統計共計有七檔主動式股票ETF漲幅超過一成，其中，主動台新優勢成長（00987A）漲12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。