近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

台新臺灣IC設計（00947）近半年大漲77.28%，表現高居主被動台股原形ETF最強一檔，26日臺灣指數公司公告其追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自2月26日交易結束後生效（亦即3月2日起生效）。並於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

台新臺灣IC設計追蹤臺灣指數公司台灣IC設計動能指數，成分股50檔，本次調整僅換股一檔，刪除威鋒電子（6756），新納入全訊（5222）。

法人表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為十年內從目前的全球市占19%提高到40%，先進製程更要成長到80%，經濟部並同時啟動IC設計攻頂補助，繼續扶植台灣IC設計產業發展，台新臺灣IC設計（00947）為全台唯一聚焦於IC設計產業的台股ETF，前七大成分華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、台達電（2308）、聯發科（2454）、信驊（5274）及創意（3443）等，皆是今年來的強勢股，因而締造亮麗的績效表現。

台新臺灣IC設計持有記憶體族群約三成。展望後市，台新臺灣IC設計研究團隊表示，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，透過記憶體相關個股占比高的臺灣IC設計ETF，不失為投資人參與記憶體投資熱潮的好選擇，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性分散產業區塊投資風險，在AI硬體軍備競賽中搶占最具爆發力的成長先機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。