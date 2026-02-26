00988B鎖定高票息存在更有感！7.5%票息力壓同級 3月2日正式募集

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00988B預計於3月2日至3月6日進行募集。台股示意圖。 聯合報系資料照
玉山投信於25日舉行新春媒體記者會，宣布迎來加入玉山金控後的重大里程碑——旗下首檔以玉山為名的ETF「玉山嚴選非投債ETF（00988B）」正式亮相。

玉山投信董事長陳茂欽於會中展現強烈企圖心，喊出「三年內ETF規模破千億、總管理資產規模突破三千億」的成長藍圖。

金控版圖新靈魂 策略地位舉足輕重

自去年7月加入玉山金控後，玉山投信成為金控旗下最晚加入的子公司。董事長陳茂欽指出，雖然投信員工人數與獲利規模在金控體系中不算大，但在服務顧客財務管理與專業投資領域，扮演著不可或缺的策略性角色。

截至去年底，玉山投信管理資產規模達1,992億元，在12家金控旗下投信中排名第七，其中全權委託業務更是高居第三。

陳茂欽強調，加入玉山金控半年多來，投信同仁展現高度融合誠意，跨子公司專業活動參與率超過95%。

未來將運用金控資源發揮綜效，加速產品開發速度，目標在三年內讓資產規模翻倍成長。

首檔以「玉山」為名 00988B搶攻高息債市

玉山投信總經理梅以德表示，4月中旬將完成品牌更名作業，原「保德信」旗下基金將全數更名為「玉山」。

而今日發表的00988B，則是第一檔正式以「玉山」命名的ETF。

梅以德提出「準度、速度、溫度」三大投資哲學，強調要精準掌握客戶需求、快速創造機會，並以信任守護客戶資產。

該檔ETF代號「00988B」取其諧音「發發發」，具備「高票息」、「存債感」兩大特色。

玉山投信市場策略部協理葉家榮透露，此產品為台股首創票息高達7.5%的非投資等級債ETF，鎖定具備實質獲利支撐的企業，預計於3月2日至3月6日進行募集，3月25日正式掛牌

展望2026馬年行情 債市配置為避風港

針對全球投資展望，玉山投信投資長李孟霞分析，2026年市場仍受美國財政政策、聯準會（Fed）主席更換等變數影響。

她指出，川普當選後傾向推動減稅與國內投資，這將支撐美國消費動能，但同時也可能因發債需求導致長端利率居高不下。

李孟霞特別提醒，今年5月Fed即將換帥，市場需高度關注流動性風險。

隨著台股第一季成長強勁，投資人應在獲利之餘思考資產配置。

她認為，目前利率處於相對高點，是布局債券的絕佳時機，投資債券將是馬年分散波動、確保收益的關鍵策略。

00988B的推出，象徵玉山投信從傳統共同基金正式跨足高成長的ETF市場。

在金控資源加持下，玉山投信能否如期達成三年三千億的目標，已成為金融圈高度關注的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00988B玉山嚴選非投債

