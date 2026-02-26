快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

627萬投資人嗨翻 台積電創高 00923、0050等含積量台股 ETF 績效看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
持有台積電、日成交量萬張以上日漲幅排名前十名台股ETF。資料來源：CMONEY投信網站、2026/2/15
持有台積電、日成交量萬張以上日漲幅排名前十名台股ETF。資料來源：CMONEY投信網站、2026/2/15

台股在25日雙喜臨門，大盤一舉站上3萬5千點大關收盤35,413.07點創下新高，護國神山台積電也創下2,025元盤中歷史新高天價，收盤收在2,015元新高價。市場法人表示，台積電創新高價，投資人若想以小額參與相關投資契機，也可以選擇持股有台積電的台股ETF來把握行情。此外，台股ETF具有跟漲抗跌特性，適合現階段高檔介入台股的投資好選擇。

觀察83檔台股ETF中，有45檔持有台積電，總受益人數627萬172人；進一步以持有台積電比例來看，其中以富邦科技（0052）71.58%最多，若以持有張數來看，則是元大台灣50（0050）擁有42.1萬張最多，其他包括群益台ESG低碳50（00923）、主動群益台灣強棒（0982A）、主動統一台股增長（00981A）在內共19檔台股ETF都有台積電千張以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高，以25日單日漲幅來看，前三名分別為主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭（00881）、00923都有2.6%以上漲幅的好表現。

00923經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息環境持續、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動台灣出口表現強勁，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

00982A經理人陳沅易強調，2026年儘管降息次數降到1-2次，然而在降息環境下，市場資金仍舊充沛。此外觀察近期4大CSP公開資訊，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動。隨著美國降息趨勢確立，對股市仍持正向看待。

00992A經理人陳朝政表示，隨著AI相關需求依舊強勁，AI伺服器與邊緣AI應用加速擴散，四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，皆有助於促進AI投資正向循環，看好台系供應鏈可望持續受惠AI商機，預期加權指數可望維持強勢表現，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 AI

延伸閱讀

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

2月最強主動式ETF竟然是它 台股衝破3萬5後經理人點名看好三大產業

指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

009816也有近一半台積電（2330）！投資伊森：科技權值股高度集中非神奇ETF

相關新聞

00940重返10元只是終於回本？內行精算：有賺！反而不進場的啥都賺不到

挾帶超高人氣的元大台灣價值高息（00940）在今日上午10點28分順利衝破10元發行價關卡，距離2024年7月22日已相隔一年半之久，意味著苦守多時的百萬股民終於盼來了解套的希望。 回顧0094

00878月底固定買1張！為何堅持這樣邁入第四年…知美：因為有賺到錢

觀眾朋友問：你的00878幾張了？ 今天剛好是2月的最後一個交易日，知美定期定股買下「第44張」國泰永續高股息（00878） 知美執行定期定股00878計畫，今年正式邁入「第四年」： 1

00940終等到你回到10元！自救會「下車潮」湧現：9.97清空、江湖再見

台股今（26）日連漲多日後翻黑，盤中一度下跌超過200點，不過高股息ETF卻出現分歧走勢。元大台灣價值高息（00940）盤中逆勢翻紅，約在10點28分重新站上10元發行價，為2024年7月22日以來，

指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

之前有次講到台積電（2330），有個留言說為什麼指數化投資人喜歡嘴台積電，認為我在說台積電不好。 這實在是誤會，台積電是我曝險最多的公司（大概4%-5%）對提領期的我來說當然希望它表現好才最有利。

009816也有近一半台積電（2330）！投資伊森：科技權值股高度集中非神奇ETF

投資達人「投資伊森」在影音中指出，近期追買凱基台灣TOP50（009816）的投資人，未必清楚自己實際買進的是什麼標的。他提到，該ETF於2月3日掛牌當天成交量爆出50萬張，迅速成為市場焦點，外界更以

627萬投資人嗨翻 台積電創高 00923、0050等含積量台股 ETF 績效看俏

台股在25日雙喜臨門，大盤一舉站上3萬5千點大關收盤35,413.07點創下新高，護國神山台積電也創下2,025元盤中歷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。