627萬投資人嗨翻 台積電創高 00923、0050等含積量台股 ETF 績效看俏

台股在25日雙喜臨門，大盤一舉站上3萬5千點大關收盤35,413.07點創下新高，護國神山台積電也創下2,025元盤中歷史新高天價，收盤收在2,015元新高價。市場法人表示，台積電創新高價，投資人若想以小額參與相關投資契機，也可以選擇持股有台積電的台股ETF來把握行情。此外，台股ETF具有跟漲抗跌特性，適合現階段高檔介入台股的投資好選擇。

觀察83檔台股ETF中，有45檔持有台積電，總受益人數627萬172人；進一步以持有台積電比例來看，其中以富邦科技（0052）71.58%最多，若以持有張數來看，則是元大台灣50（0050）擁有42.1萬張最多，其他包括群益台ESG低碳50（00923）、主動群益台灣強棒（0982A）、主動統一台股增長（00981A）在內共19檔台股ETF都有台積電千張以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高，以25日單日漲幅來看，前三名分別為主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭（00881）、00923都有2.6%以上漲幅的好表現。

00923經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息環境持續、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動台灣出口表現強勁，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

00982A經理人陳沅易強調，2026年儘管降息次數降到1-2次，然而在降息環境下，市場資金仍舊充沛。此外觀察近期4大CSP公開資訊，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動。隨著美國降息趨勢確立，對股市仍持正向看待。

00992A經理人陳朝政表示，隨著AI相關需求依舊強勁，AI伺服器與邊緣AI應用加速擴散，四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，皆有助於促進AI投資正向循環，看好台系供應鏈可望持續受惠AI商機，預期加權指數可望維持強勢表現，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。