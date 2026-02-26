00940重返10元只是終於回本？內行精算：有賺！反而不進場的啥都賺不到

挾帶超高人氣的元大台灣價值高息（00940）在今日上午10點28分順利衝破10元發行價關卡，距離2024年7月22日已相隔一年半之久，意味著苦守多時的百萬股民終於盼來了解套的希望。

回顧00940之所以能掀起史無前例的申購狂潮，關鍵在於其主打「股神巴菲特價值投資」的選股邏輯，標榜以低本益比挑選具備強大現金流的高CP值企業。這項策略搭配迎合市場口味的10元親民發行價與月配息機制，在2024年3月募集期間徹底引爆「00940之亂」。

當時不僅出現小資族瘋狂解約百萬定存的亂象，甚至傳出有股民抵押房產換取資金進場，短短數日便將這檔ETF的成立規模推升至1752億元的台股空前紀錄。

如今重返10元大關，社團內湧現「珍重再見」、「下車」等畢業文，不過PTT股板也出現不少酸言。有網友直言「笑死，大盤都快36000惹，恭喜啊！」、也有人調侃「喪事喜辦」、「太好了瞎忙一場終於回本了」。還有聲音指出「大盤漲到35000 只回發行價」，認為相較大盤漲勢，這段時間的機會成本不低。

但不少務實投資人指出，高股息ETF的關鍵在於含息總報酬，而非只看股價是否回到發行價。若將這段期間00940的月配息納入計算，其實早已解套甚至累積正報酬，整體投報率不僅優於定存與儲蓄險，也勝過部分仍深陷套牢的債券投資...如網友所說「含息算進去報酬率其實不差」、「加上月月股息其實賺」，更有人中肯表示「有賺總比沒賺好 不進場的是一點都賺不到」，提醒市場回歸總報酬與自身目標，不必過度放大一時漲跌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。