快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

台股一度閃現萬元股王 這檔主動ETF新兵囊括單日與近月漲幅前三名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股加權指數近期如同搭上火箭，表現超級強勢，馬年開紅盤僅三日，就一舉突破35,000點大關並續創歷史新高。26日台積電（2330）雖熄火，但其他權值股與中小型股票仍活蹦亂跳，其中股王信驊（5274）盤中一度強勢漲破萬元大關，寫下台股歷史新頁，比價效應進一步激勵大盤由黑翻紅，帶動加權指數續創新高。

在這波多頭行情帶動下，盤面上掛牌的主動型台股ETF整體表現亮眼。根據2月25日的最新收盤數據，多檔主動型ETF繳出優異成績單，其中今年掛牌的新兵主動中信台灣卓越（00995A），在單日漲幅與近一個月報酬率雙雙擠進前三名，今日盤中仍漲逾1%，在主動台股ETF中名列前茅。

觀察2月25日主動型台股ETF的單日表現，主動統一台股增長（00981A）以收盤價20.02元、上漲0.68元，締造3.5%的漲幅奪下冠軍。主動中信台灣卓越（00995A）則以收盤價11.5元、上漲0.31元，繳出2.7%的漲幅位居亞軍。第三名為主動野村臺灣優選（00980A），收盤價17.9元，漲幅達2.5%。

若進一步將投資期間拉長至近一個月，主動型ETF的前五名皆有超過10%的報酬。其中，主動台新優勢成長（00987A）以13.2%的報酬率稱霸榜首。00995A以11.9%的報酬率拿下第二名。第三名至第五名依序為主動復華未來50（00991A）的11.3%、主動第一金台股優（00994A）的10.4%，以及主動群益科技創新（00992A）的10.2%。

作為今年度掛牌的主動型ETF新兵，00995A能在短線與波段績效皆名列前茅，主要歸功於其選股策略精準捕捉了盤面的資金脈動。根據昨日的盤後熱點追蹤，該檔ETF的前十大成分股全數收紅，帶動整體績效表現顯著優於大盤。

00995經理人張書廷分析，近期市場資金明顯流向散熱族群，00995A受惠於相關個股的強勁表現，例如奇鋐（3017）憑藉越南新廠產能開出的利多持續發酵，以及健策（3653）月營收連續創下歷史新高，皆成為推升淨值的關鍵亮點。此外，政策概念的重電族群表現強勢，成為盤面上吸金焦點，受惠於台電近期釋出高達新台幣94億元的設備大單，重電四雄在買盤熱烈湧入下，昨日全數收紅，其中強勢指標股華城（1519）更是無畏大盤震盪一路直攻漲停，今日持續大漲，也為00995A挹注了強大且實質的上漲推力。

張書廷表示，00995A透過量化篩選與主動選股機制，成功掌握散熱與重電等強勢輪動族群，使其在此波台股創高行情中展現出優異的績效，是兼顧短線爆發與波段延續的優質標的，值得投資人納入資產配置一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 00995A中信台灣卓越成長主動式ETF

延伸閱讀

2月最強主動式ETF竟然是它 台股衝破3萬5後經理人點名看好三大產業

台股狂飆「停不下來」？股民憂過熱 網酸：空手的人才覺得熱

台股飆漲進場恐成「擦鞋童」？網一面倒喊：先買0050

NVIDIA上季狂賺681億美元！郭哲榮台股樂觀看向四萬點：拉回就是買點

相關新聞

00878月底固定買1張！為何堅持這樣邁入第四年…知美：因為有賺到錢

觀眾朋友問：你的00878幾張了？ 今天剛好是2月的最後一個交易日，知美定期定股買下「第44張」國泰永續高股息（00878） 知美執行定期定股00878計畫，今年正式邁入「第四年」： 1

00940終等到你回到10元！自救會「下車潮」湧現：9.97清空、江湖再見

台股今（26）日連漲多日後翻黑，盤中一度下跌超過200點，不過高股息ETF卻出現分歧走勢。元大台灣價值高息（00940）盤中逆勢翻紅，約在10點28分重新站上10元發行價，為2024年7月22日以來，

指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

之前有次講到台積電（2330），有個留言說為什麼指數化投資人喜歡嘴台積電，認為我在說台積電不好。 這實在是誤會，台積電是我曝險最多的公司（大概4%-5%）對提領期的我來說當然希望它表現好才最有利。

009816也有近一半台積電（2330）！投資伊森：科技權值股高度集中非神奇ETF

投資達人「投資伊森」在影音中指出，近期追買凱基台灣TOP50（009816）的投資人，未必清楚自己實際買進的是什麼標的。他提到，該ETF於2月3日掛牌當天成交量爆出50萬張，迅速成為市場焦點，外界更以

00919這季配到0.6元應是較合理數字！存股哥：主要00878已率先升息

＊原文發文時間為2月25日 群益台灣精選高息（00919）即將公告本季配息，目前收益平準金0.43、資本平準金9.01，可分配金額相當充足，目前走勢來看，個人認為升息的機會應該比較高一點，但不會

台股飆漲進場恐成「擦鞋童」？網一面倒喊：先買0050

台股自去年4月回檔後一路走高，不少投資人獲利亮眼，一名女網友在Dcard發文直言，聽著同事天天分享賺錢戰果讓她十分羨慕，卻又擔心此刻進場會成為「擦鞋童」，意即行情末段才進場接最後一棒。貼文曝光後掀起熱議，多數網友認為與其猜高低點，不如先建立部位、長期投資，尤其點名0050、006208等大盤ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。