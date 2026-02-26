台股一度閃現萬元股王 這檔主動ETF新兵囊括單日與近月漲幅前三名

台股加權指數近期如同搭上火箭，表現超級強勢，馬年開紅盤僅三日，就一舉突破35,000點大關並續創歷史新高。26日台積電（2330）雖熄火，但其他權值股與中小型股票仍活蹦亂跳，其中股王信驊（5274）盤中一度強勢漲破萬元大關，寫下台股歷史新頁，比價效應進一步激勵大盤由黑翻紅，帶動加權指數續創新高。

在這波多頭行情帶動下，盤面上掛牌的主動型台股ETF整體表現亮眼。根據2月25日的最新收盤數據，多檔主動型ETF繳出優異成績單，其中今年掛牌的新兵主動中信台灣卓越（00995A），在單日漲幅與近一個月報酬率雙雙擠進前三名，今日盤中仍漲逾1%，在主動台股ETF中名列前茅。

觀察2月25日主動型台股ETF的單日表現，主動統一台股增長（00981A）以收盤價20.02元、上漲0.68元，締造3.5%的漲幅奪下冠軍。主動中信台灣卓越（00995A）則以收盤價11.5元、上漲0.31元，繳出2.7%的漲幅位居亞軍。第三名為主動野村臺灣優選（00980A），收盤價17.9元，漲幅達2.5%。

若進一步將投資期間拉長至近一個月，主動型ETF的前五名皆有超過10%的報酬。其中，主動台新優勢成長（00987A）以13.2%的報酬率稱霸榜首。00995A以11.9%的報酬率拿下第二名。第三名至第五名依序為主動復華未來50（00991A）的11.3%、主動第一金台股優（00994A）的10.4%，以及主動群益科技創新（00992A）的10.2%。

作為今年度掛牌的主動型ETF新兵，00995A能在短線與波段績效皆名列前茅，主要歸功於其選股策略精準捕捉了盤面的資金脈動。根據昨日的盤後熱點追蹤，該檔ETF的前十大成分股全數收紅，帶動整體績效表現顯著優於大盤。

00995經理人張書廷分析，近期市場資金明顯流向散熱族群，00995A受惠於相關個股的強勁表現，例如奇鋐（3017）憑藉越南新廠產能開出的利多持續發酵，以及健策（3653）月營收連續創下歷史新高，皆成為推升淨值的關鍵亮點。此外，政策概念的重電族群表現強勢，成為盤面上吸金焦點，受惠於台電近期釋出高達新台幣94億元的設備大單，重電四雄在買盤熱烈湧入下，昨日全數收紅，其中強勢指標股華城（1519）更是無畏大盤震盪一路直攻漲停，今日持續大漲，也為00995A挹注了強大且實質的上漲推力。

張書廷表示，00995A透過量化篩選與主動選股機制，成功掌握散熱與重電等強勢輪動族群，使其在此波台股創高行情中展現出優異的績效，是兼顧短線爆發與波段延續的優質標的，值得投資人納入資產配置一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。