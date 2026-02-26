聽新聞
00878月底固定買1張！為何堅持這樣邁入第四年…知美：因為有賺到錢
觀眾朋友問：你的00878幾張了？
今天剛好是2月的最後一個交易日，知美定期定股買下「第44張」國泰永續高股息（00878）
知美執行定期定股00878計畫，今年正式邁入「第四年」：
1.每個月月底無腦買下1張00878
2.每年執行一次股息再投入
3.短期目標存下100張的00878
常常有觀眾朋友好奇詢問知美，為什麼這麼堅持定期定額高股息ETF？因為知美定期定額高股息有賺到錢！
今年就是買比特幣的羨慕買債券的，買債券的又跑去羨慕買股票買黃金的...
既然你無法預測最會漲的商品，那就跟知美一樣定期定額各種商品，不論哪一種上漲你都能一起參與！
◎感謝 知美Jimmy 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
