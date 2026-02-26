2月最強主動式ETF竟然是它 台股衝破3萬5後經理人點名看好三大產業

盤點2月海內外主動式ETF表現，統計共計有七檔主動式股票ETF漲幅超過一成，其中，主動台新優勢成長（00987A）漲12.7%最多，不僅在同類型拔得頭籌，在所有ETF表現中，也排名第八強。

根據CMoney統計至25日，2月漲幅超過一成的主動式ETF依序有主動台新優勢成長12.7%、主動第一金台股優11.69%、主動中信台灣卓越11.65%、主動統一台股增長11.53%、主動元大AI新經濟11.47%、主動統一全球創新10.97%、主動群益科技創新10.79%。

以主動式ETF的三大類型來說，海外股表現相當分歧，五檔落在跌8.03%至漲11.47%間；債券五檔介於下跌0.8%至漲1.28%間；而台股11檔漲幅則在5.15%至12.7%。

主動台新優勢成長主要持股包含台積電（2330）9.22%、鴻勁（7769）6.73%、群聯（8299）5.87%、奇鋐（3017）5.64%、雙鴻（3324）4.62%、台達電（2308）4.37%、智邦（2345）4.14%、健策（3653）3.97%、力旺（3529）3.94%、上詮（3363）3.77%。

主動台新優勢成長經理人魏永祥表示，雖然關稅風波再起，但分析師認為影響有限，加上美股半導體指數走強，帶動台股開紅盤後氣勢如虹，連三日創歷史新高價，在權王台積電衝向2,000元大關後，也將台股推向衝破35,000點之上。

後市盤面可關注三大項：第一，美國聯邦法院裁定川普的關稅政策違法後，未來川普援引何種法源重啟關稅、退稅機制如何建立，以及美國國會是否趁勢重奪貿易政策主導權?第二，新任Fed主席未來貨幣政策的動向?第三，重量級科技大廠法說對2026年營運展望與AI產業趨勢如何定調，尤其即將公布財報的輝達業績表現。

整體而言，雖然短線受關稅變數影響可能趨於震盪，但就中長線來看，今年台股企業獲利將續增二位數以上，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種。惟須留意近期融資餘額已來到3,600億元以上，籌碼漸趨不利，宜留意獲利了結賣壓。

類股操作上，逢低優先布局成長趨勢持續向上的三大產業：第一，AI基建規格提升受惠者，如晶圓代工、ODM廠商、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL、switch等；第二，先進製程受惠股，像是設備、材料、廠務等；第三，配合第1季作夢行情發酵，低基期族群也將是未來選股重心之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。