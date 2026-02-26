00940終等到你回到10元！自救會「下車潮」湧現：9.97清空、江湖再見

快訊

台股今（26）日連漲多日後翻黑，盤中一度下跌超過200點，不過高股息ETF卻出現分歧走勢。元大台灣價值高息（00940）盤中逆勢翻紅，約在10點28分重新站上10元發行價，為2024年7月22日以來，睽違約一年半再度回到掛牌價位，格外受到市場關注。

00940為首檔以10元發行價掛牌、主打月配息的台股ETF，當初募集規模達1752億元，創下當時市場紀錄。2024年4月1日掛牌首日成交量爆出逾134萬張，一度成為台股焦點。其後股價在2024年6月21日衝上10.35元高點，但2025年4月9日受關稅戰衝擊，最低滑落至7.32元，波動幅度不小。

隨著股價近期逐步回升，原先在產品成立前即聚集的大型臉書自救社團人數也明顯縮減，從高峰逾10萬人降至目前約6.2萬人。今日重返發行價，社團內掀起一波「解套出場」聲浪，不少投資人選擇在10元附近離場。

有網友留言「竟然 終於漲回10元 我賣在9.97 大家有緣江湖再見」、也有人直言「有沒有10元不重要了 9.97，清空 礙眼的東西終於不見」、還有人表示「我9.99清空」、以及「終於上10元啦！」、「不要相見」、「我也是清空了」，情緒呈現明顯分化。

回顧00940在2024年3月以10元發行價與月配息引爆申購狂潮，狂吸1752億元創台股紀錄。但掛牌首日即破發讓散戶瞬間套牢，更催生十萬人臉書自救會。歷經近兩年洗禮，如今終於重返10元大關，這場國民ETF解套秀再度為台股寫下戲劇性的一頁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

