指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

之前有次講到台積電（2330），有個留言說為什麼指數化投資人喜歡嘴台積電，認為我在說台積電不好。

這實在是誤會，台積電是我曝險最多的公司（大概4%-5%）對提領期的我來說當然希望它表現好才最有利。

指數化投資人，只是不像重押單押台積電的投資人，會特別去看好單一股票，但也不可能看衰，我們都是在作多市場的啊。

講到台積電的看法，最近有個投資人來到館長指投LINE群組，說他重押台積電報酬很率很好。覺得繼續下去會一直賺。但實際上也才投資一年左右。

很多人投資個股很大的問題，就是看到過去的和近期的績效，以及能支持這些績效的實績，與市場上各種看好的理由。

但這些理由大家都知道了，未來還能繼續支持股票的報酬嗎？

這位投資人認為，目前看不出台積電有什麼不看好或衰退的理由，當然是繼續全押。

意思應該是，如果能看到什麼壞消息，不看好台積電了，再賣出也不遲。

這就是最大的問題了，歷史上一些後來再也回不來的強大股票，無論是北歐的nokia、novo或台灣的宏達電、大立光，它們的股價在頂端轉折往下的當下，哪個不是大家各種看好，看不出有變差的可能？

真的有辦法在大家一片看好聲中，事先發現公司有問題提前脫出的（不是指那種固定%或覺得賺多要停利，運氣好剛好賣在高點的），是少數中的少數。

假如一個投資人，不是十年前或至少五年前就看出台積電的潛力，重押台積電（起碼押比0050比例還多）而是到一年前已經這麼熱了，才看出台積電很好重押的，然後說可以在大家都一片看好的股價高點，先看出要反轉衰退，我覺得是不太可能。

指數化投資人並不會看衰股票或預測台積電表現如何，而是很誠實地說自己並不知道未來會如何，所以會分散到更多股票而不重押，避免遇到可能永遠回不來的慘況，而台股台積電佔比高也不是大問題，分散全球就好。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。