台股觸頂了嗎 高息成長策略添彈性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

農曆馬年開年以來，台股在企業獲利成長動能支撐下，持續挑戰新高。儘管美國關稅政策再添變數，基本面仍是主導市場的主旋律。面對樂觀前景、台股市場快速輪動、但又伴隨高波動的格局，採取具備成長與高息等多策略的主動式ETF更顯重要。

安聯投信表示，回顧近年來，台股在AI展望、潛在成長動能驅動下，即使有政策變數、地緣政治與AI雜音穿插干擾市場信心，仍不斷挑戰新高；而高檔與波動的格局，也帶動新進入台灣市場未滿一年的主動式ETF市場規模持續壯大，總規模突破2,000億元大關。

隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫既有的高息與市值框架、是否具備更靈活的多策略因子，可以主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式ETF重新回到聚光燈下，兼具主動、成長與高息的多策略運用，如今成為投資人在面對台股風格轉換的另一新選擇。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，今年來，可以很明顯觀察到，盤面上，時而由成長股領頭，時而轉由其他族群輪流表現，主動且靈活配置的多策略定有助於應對多變市場風格，掌握更多潛在輪動的機會。隨著台股不斷挑戰新高，評價亦來到相對高檔；就基本面而言，根據預估2026年預估企業獲利仍往上方調整；歷史經驗顯示股價跟市場預期企業獲利呈現正向關係；儘管台股評價變高、震盪也隨之變大，但通常無損多頭行情。

展望後市，施政廷表示，AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能；景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，亦為企業獲利奠定基礎；而隨著股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度，布局上則更需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。

施政廷表示，目前台股本益比位於歷史一倍標準差附近，本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但是波動幅度一定會拉大，因此在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則，至關重要。

施政廷表示，總經面可多留意降息、匯率、關稅走向，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，有望成為重要支撐；政策面則以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。

根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。再分產業看，電子類股預估維持高速成長約36%，其中，半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

安聯00984A策略上化被動為主動，不只高息更有成長，同時聚焦台股高息、成長雙紅利，採主動選股策略，卡位成長動能，並靈活運用多策略，從容應對市場波動與輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

