009816也有近一半台積電（2330）！投資伊森：科技權值股高度集中非神奇ETF

投資達人「投資伊森」在影音中指出，近期追買凱基台灣TOP50（009816）的投資人，未必清楚自己實際買進的是什麼標的。他提到，該ETF於2月3日掛牌當天成交量爆出50萬張，迅速成為市場焦點，外界更以「不配息的元大台灣50（0050）」形容這檔產品。

不過他分析，009816最大持股為台積電，占比達42.2%。換言之，看似分散風險的ETF，實際上近一半權重集中於台積電，若台積電股價震盪或拉回，ETF表現也將同步波動。他直言，這並非「神奇ETF」，而是科技權值股高度集中的台股版本。

在產品設計上，009816主打不配息、股息自動再投入，強調資本利得成長。他認為，此類設計適合追求長期資產成長的投資人，但並不適合需要現金流的族群。市場以「自動複利」為訴求，也成為吸引買盤的重要關鍵。

至於掛牌爆量原因，他指出，除了新掛牌蜜月期效應與開工紅包行情外，「自動複利」四個字本身就具備吸引力。不過他提醒，理性投資的重點不在於短線漲多少，而在於投資人對台積電未來一年的基本面是否有信心。

他最後表示，若是看到爆量才開始研究產品，多半屬於情緒性追價，而非長期投資規劃。投資前仍應回歸資產配置與風險承受度，審慎評估產品本質。

◎感謝 投資伊森 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。