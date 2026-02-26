00919這季配到0.6元應是較合理數字！存股哥：主要00878已率先升息

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥預估00919本季配息合理落在0.6元附近，並強調穩健累積張數才是創造長期現金流的存股王道。記者杜建重／攝影
存股哥預估00919本季配息合理落在0.6元附近，並強調穩健累積張數才是創造長期現金流的存股王道。記者杜建重／攝影

＊原文發文時間為2月25日

群益台灣精選高息（00919）即將公告本季配息，目前收益平準金0.43、資本平準金9.01，可分配金額相當充足，目前走勢來看，個人認為升息的機會應該比較高一點，但不會配到0.72這種數字，我自己覺得配到0.6應該是比較合理的數字。

主要是國泰永續高股息（00878）已經率先升息，那身為「高股息配息王」的00919跟進的機會可能也比較大，以今天（2/25）收盤價24.27來看，如預期配0.6，年化殖利率預估約9.88%，如再更彈性點多配，往上拉到0.62的話約10.21%。

至於以前配的0.72塊這種超高數字，出現的機率應該很低了，除非股價漲到28塊以上，那對應0.72的預估年化殖利率才可能壓在10%左右，不然配太多最怕就是遇到去年那種情況，股價上不來也沒辦法填息。

我目前持有00919共63張，從2年前開始買進00919到現在已領了24.5萬股息，今年是肯定可以突破30萬，它也是我的月月配現金流的要角，往後我肯定還是會繼續增加持股張數的，存股人不用想太多，持續累積張數就是。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

