快訊

吳中純生前最後貼文疑洩罹癌前兆 「一家三口最後用餐」畫面曝光

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

2月 ETF 龍虎榜出爐 最強一檔受惠記憶體行情漲幅高居兩成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
2月ETF漲幅前十強 資料來源：CMoney 統計至2/25 高瑜君／製表
盤點全球股市2月來表現，截至25日，亞洲股市呈現一馬當先，韓國、泰國以及台灣奪下全球前三強，韓國KOSPI綜合指數漲16.45%、泰國SET指數14.36%、台灣加權股價指數10.45%，帶動相關ETF單月漲幅一成起跳。

根據CMoney統計盤面上ETF在2月呈現漲多於跌，超過77%標的2月收紅，平均漲幅2.73%，前十強依序為國泰臺灣加權正2（00663L）漲20%、元大台灣50正2（00631L）漲19.99%、群益臺灣加權正2（00685L）漲19.87%、富邦臺灣加權正2（00675L）漲19.6%、富邦日本正2（00640L）漲16.5%、國泰臺韓科技（00735）15.39%、中信日本商社（00955）13.59%、主動台新優勢成長（00987A）12.7%、新光美國電力基建（009805）12.6%、野村臺灣新科技50（00935）漲12.58%。

進一步來看漲幅前十強ETF，過半數投資在台股，前四強由台股槓桿ETF包辦，其中，ETF股王元大台灣50正2在馬年突破500元關卡，再度刷新ETF新篇章，26日將公告分割比率以及日程，預計3月24日為分割前的最後交易日、3月31日為完成分割後的首個交易日。

2月漲幅最強的國泰臺韓科技投資台股比重超過五成，前三大成分股為韓國的三星、台灣的台積電（2330）和韓國第二大半導體記憶體晶片製造商的SK海力士。展望後市，彭博分析師認為三星股價還有上行空間，預估今年第1季每股純益（EPS）年成長率有機會超過230%；此外，法人則對SK海力士的預估則更加樂觀，持續看好HBM帶來的營收獲利成長效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 韓國

延伸閱讀

營收暴衝6倍的記憶體股：南亞科

謝金河：記憶體的擴散效應正展開 聚焦馬年股市新焦點

三星、SK海力士拒赴日建廠

傳三星、SK海力士打槍日政府建廠提案 原因可能出在這幾點

相關新聞

台股飆漲進場恐成「擦鞋童」？網一面倒喊：先買0050

台股自去年4月回檔後一路走高，不少投資人獲利亮眼，一名女網友在Dcard發文直言，聽著同事天天分享賺錢戰果讓她十分羨慕，卻又擔心此刻進場會成為「擦鞋童」，意即行情末段才進場接最後一棒。貼文曝光後掀起熱議，多數網友認為與其猜高低點，不如先建立部位、長期投資，尤其點名0050、006208等大盤ETF。

006208有賺⋯他想出清再買回！網勸：長線ETF別亂進出

台股氣勢如虹，一名網友在Dcard請益，表示自己長期定期定額投資006208，近期出現些許價差，猶豫是否該「先賣掉把賺的回收，再重新買回來」，藉此鎖住獲利。貼文曝光後引發討論，多數網友認為既然定位為市值型長期投資，就不必為了短期價差頻繁進出，否則恐增加成本、錯失後續漲幅。

錯過2000元台積電（2330）認錯闕又上！施昇輝：靠0050及0056退休也有滋有味

＊原文發文時間為2月25日 今天看到台積電（2330）上2000元，我只想說： 「闕老師，我當年沒聽你的話，我錯了！」 他的《慢飆股：台積電的啟示錄》在2020年11月出版，當年底台積電收盤

0050配息竟輸006208？他怕買錯反被酸「搞錯重點」：不如改買高股息

買市值型也想領配息！一名網友在Dcard發文請益0050與006208的配息差異，表示自己每月定期定額1.5萬元買0050，先前也買過006208，原以為0050配息應更「有感」，沒想到實際領到後發現「0050五張只配5000多，006208一張就配4000多」，兩者配息僅差約1000元，引發討論。多數網友直指市值型ETF重點在資本增值，配息高低不代表報酬較佳，並提醒應以現金殖利率與配息頻率、分割因素綜合比較。

14檔主動ETF股價創高 台股型占了11檔

台股金馬年奔騰，美股四大指數也回神，統計21檔主動式ETF，合計總市值已衝高到2372.6億元，其中有14檔股價同步創高...

