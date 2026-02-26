2月 ETF 龍虎榜出爐 最強一檔受惠記憶體行情漲幅高居兩成

盤點全球股市2月來表現，截至25日，亞洲股市呈現一馬當先，韓國、泰國以及台灣奪下全球前三強，韓國KOSPI綜合指數漲16.45%、泰國SET指數14.36%、台灣加權股價指數10.45%，帶動相關ETF單月漲幅一成起跳。

根據CMoney統計盤面上ETF在2月呈現漲多於跌，超過77%標的2月收紅，平均漲幅2.73%，前十強依序為國泰臺灣加權正2（00663L）漲20%、元大台灣50正2（00631L）漲19.99%、群益臺灣加權正2（00685L）漲19.87%、富邦臺灣加權正2（00675L）漲19.6%、富邦日本正2（00640L）漲16.5%、國泰臺韓科技（00735）15.39%、中信日本商社（00955）13.59%、主動台新優勢成長（00987A）12.7%、新光美國電力基建（009805）12.6%、野村臺灣新科技50（00935）漲12.58%。

進一步來看漲幅前十強ETF，過半數投資在台股，前四強由台股槓桿ETF包辦，其中，ETF股王元大台灣50正2在馬年突破500元關卡，再度刷新ETF新篇章，26日將公告分割比率以及日程，預計3月24日為分割前的最後交易日、3月31日為完成分割後的首個交易日。

2月漲幅最強的國泰臺韓科技投資台股比重超過五成，前三大成分股為韓國的三星、台灣的台積電（2330）和韓國第二大半導體記憶體晶片製造商的SK海力士。展望後市，彭博分析師認為三星股價還有上行空間，預估今年第1季每股純益（EPS）年成長率有機會超過230%；此外，法人則對SK海力士的預估則更加樂觀，持續看好HBM帶來的營收獲利成長效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。