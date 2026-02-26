錯過2000元台積電（2330）認錯闕又上！施昇輝：靠0050及0056退休也有滋有味

＊原文發文時間為2月25日

今天看到台積電（2330）上2000元，我只想說：

「闕老師，我當年沒聽你的話，我錯了！」

他的《慢飆股：台積電的啟示錄》在2020年11月出版，當年底台積電收盤價是530元，過了3年，2023年底台積電收盤價只不過漲了63元，來到593元。那個時候，誰理台積電啊！

「早講」和「晚講」當然差很多。他講的時候才530元，後來大家都在講的時候，都已經1500元了，等於你1張就比人家多賺97萬元，10張就多賺970萬元了。

雖然我沒買台積電，但靠元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）也讓退休生活可以過得有滋有味，畢竟我早就不用再累積資產了。

