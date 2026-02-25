14檔主動ETF股價創高 台股型占了11檔

台股金馬年奔騰，美股四大指數也回神，統計21檔主動式ETF，合計總市值已衝高到2372.6億元，其中有14檔股價同步創高，除了主動式台股ETF跟進台股紛紛創高，海外股票型主動ETF如主動統一全球創新（00988A）今年以來漲幅更已逾三成，表現亮眼。

台股首度站上35K大關，除了大盤點數破紀錄，主動式ETF總市值也締新猷。法人表示，隨台股迭創新高，選股難度攀升，愈來愈多投資人透過主動式ETF，參與高價股的多頭行情。在14檔股價創高的主動ETF中，台股型有11檔，海外股票型有三檔。

其中主動統一全球創新昨（25）日成交量5.5萬張，居所有海外ETF（含主被動）之冠，昨日收在13.15元歷史新高，今年漲幅已達30.46％，是唯一大漲超過三成的海外主動ETF。

00988A持股布局最夯的記憶體、光通訊族群，包括美光、SANDISK、Lumentum等都是核心持股。00988A是去年11月才上市的ETF，而今年以來不到二個月，台股累積的漲幅19.81%，00988A股價漲幅更勝一籌，且是今年以來最會漲的主動ETF。

主動統一全球創新ETF基金經理人陳意婷表示，美國經濟成長穩健，加上今年為美國選舉年，可能推出的政策利多，配合聯準會降息循環延續，股市仍是多頭格局。2026年投資關鍵字是「缺料、規格升級及擴大應用」，兼具三者的議價能力最強。看好記憶體、光通訊族群，此外，近年地緣政治風險不減反增，也使得國防類股具備投資潛力。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕指出，2026年以來，美股三大指數多次寫下收盤新高紀錄，乃因受惠於AI浪潮續航、經濟展現韌性與企業獲利優於預期等因素支持，雖然地緣政治議題與估值疑慮時而為市場帶來波動干擾，但仍不改美股多頭趨勢。整體來看，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

群益投信將在3月23日推出主動群益美國增長ETF （00997A）加入主動式海外ETF市場。主動式ETF儼然成為主流投資趨勢，可適時參酌時事對各產業的影響分析，即時調整投資組合，彰顯靈活選股策略優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。