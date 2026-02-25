145檔台股基金淨值締新猷 132萬位受益人都賺錢

台股今年以來頻創新高，帶動主、被動台股基金績效長紅，根據統計，包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF、群益馬拉松、安聯台灣大壩、國泰台灣高股息等共145檔台股基金，淨值與大盤同創新高，讓132萬位受益人都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，金馬年台股一馬當先持續上漲，現階段投資策略應採成長股與價值股並重。大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。

台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以布局台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF基金經理人陳沅易表示，受惠大型雲端服務供應商（CSP）大幅擴增資本支出，帶動台灣的出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。整體來看，在AI帶動之下，各國GDP仍維持穩健成長。針對當前台股盤勢與產業趨勢，短線上可抓住農曆年後的資金行情，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等。

主動統一台股增長ETF昨（25）日也一舉站上20元大關，寫下主動式ETF新紀錄。主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，2026年投資聚焦兩大主軸，首先是2026年產業成長趨勢明確，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務、設備、封裝）、高壓直流（HVDC）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。其次是產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。