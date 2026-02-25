聽新聞
0:00 / 0:00

145檔台股基金淨值締新猷 132萬位受益人都賺錢

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 記者杜建重／攝影
台股示意圖。 記者杜建重／攝影

台股今年以來頻創新高，帶動主、被動台股基金績效長紅，根據統計，包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF、群益馬拉松、安聯台灣大壩、國泰台灣高股息等共145檔台股基金，淨值與大盤同創新高，讓132萬位受益人都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，金馬年台股一馬當先持續上漲，現階段投資策略應採成長股與價值股並重。大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。

台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以布局台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF基金經理人陳沅易表示，受惠大型雲端服務供應商（CSP）大幅擴增資本支出，帶動台灣的出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。整體來看，在AI帶動之下，各國GDP仍維持穩健成長。針對當前台股盤勢與產業趨勢，短線上可抓住農曆年後的資金行情，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等。

主動統一台股增長ETF昨（25）日也一舉站上20元大關，寫下主動式ETF新紀錄。主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，2026年投資聚焦兩大主軸，首先是2026年產業成長趨勢明確，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務、設備、封裝）、高壓直流（HVDC）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。其次是產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股元月行情火爆 全體證券商單月大賺252億元締新猷

指數頻創新高...台股衝3萬5還能追嗎？專家這麼說

台股破35,521點創高！證券公會理事長「5萬點不是問題」：跟我的體脂一樣

外資繼續加碼！三大法人買超425億元 台股噴9,819億天量、攻克35400關

相關新聞

14檔主動ETF股價創高 台股型占了11檔

台股金馬年奔騰，美股四大指數也回神，統計21檔主動式ETF，合計總市值已衝高到2372.6億元，其中有14檔股價同步創高...

145檔台股基金淨值締新猷 132萬位受益人都賺錢

台股今年以來頻創新高，帶動主、被動台股基金績效長紅，根據統計，包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股...

高含「積」量ETF舞春風 專家看好受惠AI長線趨勢不變

台股加權指數昨（25）日一舉站上35,000點大關，台積電收在2,015元新高價為最大功臣。法人表示，台積電站上2,00...

四檔月配型ETF 一日填息

台股馬不停蹄再飆新高，昨（25）日大漲712點，寫下歷史第八大漲點，漲幅達2.05%，收上35,413點，昨天除息的富邦...

玉山00988B 下月開募

玉山投信透過與金控整合發揮綜效，董事長陳茂欽表示，未來將強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山美元嚴選非投...

玉山投信首檔IPO 玉山嚴選非投債ETF 3月2日開募

玉山金控合併投信之後，將以非投資等級在發行首檔ETF。玉山投信今天宣布，將發行玉山嚴選非投債ETF(00988B)，從3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。